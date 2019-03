Spotify y Apple, la guerra es abierta y pública

La batalla entre Spotify y Apple continua. La primera interpuso una demanda contra la segunda ante la Comisión Europea por competencia desleal. Apple contestó y Spotify vuelve a la carga: “es un monopolista”.

El líder mundial en servicios de streaming musical acusó a Apple de competencia desleal y abuso de posición dominante de mercado. Si bien la demanda es confidencial, Spotify creó un sitio público denominado Time to Play Fair, donde detalló la estrategia de Apple para “inclinar el campo de juego”, donde incluyó una serie de acusaciones como la de fijación de tasas exhorbitantes en su tienda de aplicaciones; normas que limitan la innovación; restricciones técnicas particulares o la exclusión de Spotify de servicios de Apple.

Según Spotify, la estrategia final de Apple sería imponer a los usuarios el uso de servicios propios como Apple Music aprovechando contra la competencia su posición dominante de mercado, la tienda de apps más rentable del planeta y su enorme base instalada de dispositivos.

Apple responde

Apple respondió con un comunicado publicado en su web oficial. Y lo hizo de manera extensa y contundente, pero sin abordar expresamente las acusaciones de Spotify. Básicamente, los de Cupertino vienen a decir que ellos son los que ponen la plataforma y los usuarios y que Spotify quiere “todas las ventajas de una app gratuita siendo de pago: “Spotify es libre de crear apps para nuestros productos y plataformas, y también para competir con ellos. Es más, esperamos que siga siendo así“.

Apple explica que Spotify está utilizando una “retórica engañosa” para dejarla en mal lugar y ocultar las verdaderas motivaciones que hay detrás de la demanda y que como habréis podido imaginar tienen tintes económicos. “Motivaciones financieras en una retórica engañosa acerca de quiénes somos, lo que hemos construido y lo que hacemos para apoyar a los desarrolladores independientes, músicos, compositores y creadores de todas las tendencias”.

Apple descaró las “restricciones” de las que se queja Spotify, señalando su integración en plataformas como CarPlay, su compatibilidad con Siri, AirPlay 2 o la app para AppleWatch de la que es la número uno de su segmento.

Apple aclara que no cobran nada por las aplicaciones gratuitas que generan dinero a través de la publicidad, ni tampoco por aquellas que venden contenidos o servicios de pago fuera de la aplicación, solo cobran por los bienes y servicios digitales que se adquieren dentro de las aplicaciones utilizando su sistema seguro de compra. La mayoría de los clientes utilizan la versión gratuita con anuncios de su aplicación, una modalidad que no genera a Apple ningún ingreso.

Spotify contesta

Daniel Ek, CEO de la firma especializada en streaming musical no ha tardado en contestar la declaración de Apple: “Todos los monopolistas sugerirán que no han hecho nada malo y argumentarán que tienen en mente los mejores intereses de los competidores y los consumidores. De esa manera, la respuesta de Apple a nuestra queja ante la Comisión Europea no es nueva y está totalmente en línea con nuestras expectativas”.

“Presentamos nuestra queja porque las acciones de Apple perjudican a la competencia y a los consumidores e incumplen claramente la ley. Esto es evidente en la creencia de Apple de que los usuarios de Spotify en iOS son clientes de Apple y no clientes de Spotify, lo que es el meollo del problema con Apple. Respetamos el proceso que la Comisión Europea debe emprender ahora para llevar a cabo su investigación”, ha declarado Ek.

Te toca analizar. ¿Qué te parece la batalla entre Spotify y Apple? ¿Quién lleva razón? ¿Qué decidirá la Comisión Europea?