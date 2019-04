Vengadores: Endgame bate todos los récords de taquilla

En Disney se frotan las manos. Vengadores: Endgame está siendo el pelotazo que se esperaba y un poco más, que ya es mucho. El cierre de la trilogía, pero también de más de una década -retales aparte: aún falta Spider-Man: lejos de casa– de éxitos con los que han trasladado el universo de los cómics al séptimo arte como no cabía imaginar, ha dado sus frutos nada más estrenarse en cines.

Así, Vengadores: Endgame se ha convertido en la primera película de la historia que consigue recaudar más de mil millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera, superando a… Vengadores: Inifity War, la anterior entrega de la saga, que llegó a alcanzar los 640 millones. ¿Cómo es posible tanta diferencia? Debido a que se estrenó casi a la vez en todo el mundo, incluyendo China.

Solo en Estados Unidos el filme de Marvel Studios recaudó más de 350 millones de dólares, mientras que fuera superó los 850 millones, 330 de ellos en China. De hecho, Vengadores: Endgame puede presumir de ser también el mayor taquillazo internacional de Hollywood, tras quitarle el puesto a The Fate of the Furious (2017); así como el mayor taquillazo en China hasta la fecha.

Siguiendo la estela de los últimos lanzamientos de la franquicia de superhéroes más popular del planeta, no hay sorpresa en que los ingresos superen los la barrera de los mil millones de dólares; pero es que Vengadores: Endgame ha recogido más de 1.200 millones en apenas cinco días. En cómputo global, se estima que Marvel Studios habría ganado casi 20.000 millones de dólares con todas sus películas.

As las cosas, la compra de Marvel ha resultado ser un excelente negocio para Disney, donde se frotan las manos con los frutos cosechados, pero también con los que están por cosechar: a Vengadores: Endgame le queda todavía mucho camino por recorrer; en julio será el turno de Spider-Man: lejos de casa y en diciembre, se cierra la otra gran trilogía de la casa con Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker.