Oppo muestra el funcionamiento de su cámara bajo pantalla

Desde los formatos plegables de Samsung y Huawei hasta las nuevas cámaras retráctiles del Moto Z4 y el Redmi K20 Pro, las compañías siguen buscando la forma de ofrecernos la mayor cantidad de pantalla con el menor sacrificio de prestaciones. Sin embargo, parece que Oppo habría vuelto a adelantarse a varios de estos gigantes, con las las primeras imágenes de la que podría ser la primera cámara bajo pantalla del mundo.

Quizás no tan sonada como Huawei o Xiaomi, Oppo lleva años ganándose al merado internacional con su potente apuesta por la innovación, que nos dejó la primera carga súper rápida VOOC, o las lentes con zoom de periscopio que podemos ver ya en muchos otros teléfonos.

Así pues, adelantado como un rumor poco fundamentado, con el único respaldo de una conocida fuente de filtraciones, finalmente ha sido el propio vicepresidente de Oppo, Shen Yiren, quien ha subido este corto vídeo de apenas 21 segundos en el que se muestra lo que podría ser un primer prototipo ya terminado.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲

You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY

— OPPO (@oppo) June 3, 2019