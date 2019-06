Zorin OS 15 está listo para reemplazar el Windows de tu PC

Zorin OS 15 es la nueva versión de la distribución GNU/Linux que desde sus inicios ha buscado un acercamiento a los usuarios de otras plataformas. Especialmente los de Windows, con adaptación de aspectos visuales, la inclusión de herramientas propias que facilitaran su uso o potenciando otras como WINE para ejecutar aplicaciones Windows.

Por ello es una de nuestras distros favoritas y está presente en todas las guías que he hemos ido ofreciendo sobre «alternativas a Windows«, siempre pensando en un cambio gradual y no dramático para un usuario que se acerca por primera vez al universo Linux. Si no te acaba de gustar Windows 10 y pensando en el final del soporte técnico de Windows 7 es un desarrollo a explorar.

Dice el desarrollador que Zorin OS 15 persigue el mismo objetivo de la primera versión de hace casi casi 10 años: «la creación de un sistema operativo de escritorio Linux diseñado para todos, no solo ingenieros y usuarios avanzados». Para esta versión, cada aspecto de la experiencia del usuario se ha vuelto a considerar y refinar, desde cómo se instalan las aplicaciones a la forma en que realiza el trabajo y se interactúa con los dispositivos.

Zorin OS 15 está basado en la versión con soporte de largo plazo, Ubuntu 18.04.2 LTS y se ofrece con entornos de escritorio GNOME 3.30, mientras que la versión ligera de la distribución «Lite» usa XFCE. Todos los aspectos visuales han sido revisados apostando por la claridad, simplicidad y la menor carga para el sistema. Ofrece temas para Windows moderno, Windows clásico, para uso en pantallas táctiles y también para los usuarios que busquen una experiencia visual cercana a lo que ofrece el macOS de Apple.

Las nuevas animaciones hacen que la experiencia del usuario sea más agradable y el escritorio se sienta más fluido. Hay un nuevo tema de escritorio principal disponible en 6 variantes de color y modos Claro y Oscuro. Se pueden configurar desde la aplicación Zorin Appearance, al igual que las nuevas configuraciones de personalización para la barra de tareas y el menú principal. También ofrece una vista previa para el nuevo servidor de pantalla Wayland y cuenta con soporte para pantallas multitáctiles.

El soporte para Flatpak está integrado, lo que facilita la instalación de software. Soporta la interfaz Thunderbolt 3 e incluye los drivers de NVIDIA en la misma imagen de instalación. Firefox es el nuevo navegador web por defecto y el cliente de correo Evolution cuenta con soporte para Microsoft Exchange. Como la mayoría de distribuciones GNU/Linux, incluye la suite ofimática LibreOffice (última versión estable 6.2).

Zorin OS 15 es software libre y gratuito y puedes descargarlo en versiones «Core» y la mencionada versión ligera «Lite». Si después de un tiempo descubres que te gusta la distro venden una versión especial «Ultimate Edition» con más soporte y componentes premium por 39 dólares. Es una manera de apoyar a los desarrolladores y la continuidad del desarrollo.

Zorin se instala como cualquier otro sistema operativo (bajas la ISO, quemas en un pendrive y a instalar) porque nunca ha sido tan sencillo usar Linux. También puedes probarlo como un Live CD sin tocar nada de tu equipo y si no quieres reeemplazar Windows, pero sí probar Linux, puedes repasar la guía de instalación dual que te propusimos recientemente.

Más información y descarga | Zorin OS 15