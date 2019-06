PS5 será una consola intergeneracional e incluirá una unidad de estado sólido por defecto, ha explicado el responsable de la división PlayStation, Jim Ryan, en una entrevista con CNET.

Desde el comienzo de los tiempos, las nuevas consolas que llegaban al mercado no han sido tan amigables con sus predecesoras como a los jugadores nos hubiera gustado. Había limitaciones técnicas y avances incompatibles que hacían casi imposible soportar juegos de generaciones anteriores y también consideraciones comerciales de negocio que lo desaconsejaban.

Sony admitió haberse sorprendido cuando Microsoft reveló la capacidad de retrocompatibilidad con versiones anteriores para Xbox One, algo que muchos, incluido Sony, consideraban una hazaña de ingeniería. Tanto la Xbox One como la PlayStation 4 se separaron de versiones anteriores en términos de hardware, lo que dificultaba ofrecer esa compatibilidad con los juegos de las generaciones anteriores. Sin embargo, tanto PS5 como Xbox Scarlett repetirán la base de arquitectura x86, lo que facilitará las cosas siempre y cuando no dominen los intereses comerciales.

Jim Ryan habla de una PS5 que logre una «transición perfecta». En dos escenarios. Uno es conocido y ya practicado principalmente por Microsoft: la compatibilidad con juegos de versiones anteriores. El segundo es más interesante y Ryan lo denomina «juego de generación cruzada». Para entendernos: un jugador podría comenzar un juego indistintamente en PS4 o PS5 manteniendo avances, logros o amigos y cambiando entre ellas cuando quisiera.

Teniendo en cuenta que la PS5 será una consola basada en la nube, con los juegos de Sony corriendo en los servidores Azure de Microsoft tras la sorprendente alianza entre ambos, esa capacidad de juego «entre generaciones» no será muy difícil de implementarse. Ligado a ello, hay que recordar que el jefazo de Sony, Kenichiro Yoshida, ya avanzó que PS5 ofrecería «una experiencia de juego de inmersión total y sin interrupciones, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin desconexiones».

Cambios bienvenidos porque Sony ha sido enormemente restrictiva en el pasado con cualquier forma de juego cruzado, ya sea con plataformas de juego de terceros e incluso con los suyos propios.

En cuanto a detalles técnicos, Ryan confirmó que PS5 usará una unidad de estado sólido para almacenamiento interno. Teniendo en cuenta la bajada de precio de SSD y su estandarización en consumo, era un componente que podía estar en todas las quinielas. El resto te lo sabes si nos sigues habitualmente, con base en hardware de AMD semipersonalizado, procesador Zen 2 y una GPU Radeon Navi.

No se ha mencionado ninguna información sobre precio o fecha de lanzamiento.