Con un largo y muy caluroso verano por delante, está resultando casi imposible salir a la calle hasta casi la noche. Es por eso por lo que queremos aprovechar para traeros este listado con los mejores 10 juegos multijugador online (también conocidos como MMO) a los que poder jugar gratis.

Y es que no sólo se trata de juegos sin cuota mensual, en cuyo caso el listado cambiaría, sino que hemos optao por listar sólo aquellos títulos a los que podremos jugar de forma totalmente gratuita con tan solo descargarlos e instalarlos.

Aion

Estrenado originalmente como un MMO-RPG con cuotas, hace unos años NCSoft finalmente pasó el juego a un modelo completamente gratuito. Así pues, ahora podemos disfrutar de este mundo de fantasía dividido en dos facciones jugables, los Asmodians y los Elyos, principalmente diferenciadas por sus alas de ángeles o demonios.

La jugabilidad del juego es bastante extensa, contando tanto con una campaña PvE como eventos PvP, o la posibilidad de entrar en servidores con el combate entre jugadores siempre activo.

Aion está disponible en exclusiva para PC y sólo para sistemas operativos Windows, y podemos encontrarlo para descargar desde su web oficial o a través de Steam.



Requisitos mínimos de Aion:

Sistema operativo : Windows Vista

: Windows Vista Procesador : Intel Pentium 4 (2.8 GHz) o AMD Sempron 2800

: Intel Pentium 4 (2.8 GHz) o AMD Sempron 2800 Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce 6600 o AMD Radeon X1550

: NVIDIA GeForce 6600 o AMD Radeon X1550 Memoria : 1 GB de RAM

: 1 GB de RAM Almacenamiento : 30 GB de espacio libre

: 30 GB de espacio libre Tarjeta de sonido: Compatible con DirectX 9.0c

ArcheAge

Actualmente uno de los MMO-RPG de fantasía visualmente más impresionantes del que podremos disfrutar, este juego nos presenta una infinidad de posibilidades y formas de juego, pudiendo disfrutar de la vida de aventurero, o formando parte de su propio ecosistema económico y social controlado por los propios jugadores, llevando este mundo sandbox a unos niveles nunca vistos en el género.

ArcheAge está disponible en exclusiva para PC, y se puede descargar a través de su web oficial, requiriendo la utilización del launcher propio de Glyph.



Requisitos mínimos de ArcheAge:

Sistema operativo : Windows XP

: Windows XP Procesador : Intel Core2 Duo

: Intel Core2 Duo Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce 8000 series o ATI Radeon HD 4000 series

: NVIDIA GeForce 8000 series o ATI Radeon HD 4000 series Memoria : 2 GB de RAM

: 2 GB de RAM Almacenamiento: 30 GB de espacio libre

DC Universe Online

Pese al gran revuelo causado por el reciente anuncio de Marvel’s Avengers, han pasado ya años desde que DC Comics estrenase su propio juego multijugador online, donde podremos crear nuestro propio superhéroe o superheroína y meternos de lleno en las ciudades y escenarios de sus novelas como Gotham o Metrópolis.

Como mayor pega, cabe destacar que el juego cuenta con demasiados contenidos adicionales de pago, que si bien no son necesarios para poder jugar gratis y disfrutar de una enorme cantidad de contenido inicial, influyen bastante a la hora de no caer en la rutina.

DC Universe Online está disponible en PC para equipos Windows, a través de su web oficial y de la plataforma de Steam, además de en las tres consolas de la generación actual.



Requisitos mínimos de DC Universe Online

Sistema Operativo : Windows XP de 32 bits

: Windows XP de 32 bits Procesador : Pentium 4 (3.4 GHz) o equivalente de AMD

: Pentium 4 (3.4 GHz) o equivalente de AMD Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce 7800 GTX o ATI Radeon X1300

: NVIDIA GeForce 7800 GTX o ATI Radeon X1300 Memoria : 2 GB de RAM

: 2 GB de RAM Almacenamiento: 30 GB de espacio libre

EVE Online

Con una definición compleja de MMO-RPG-RTS (multijugador masivo de rol y estrategia en tiempo real), se trata de uno de los mayores y más conocidos juegos multijugador que existen a día de hoy.

Y es que más allá de ofrecernos una impresionante ambientación en el espacio, o la posibilidad de pilotar una enorme cantidad naves espaciales, todos los jugadores de EVE estarán recogidos en un servidor único formado por una enorme galaxia que engloba más de 5.000 sistemas estelares.

Así pues, se trata de uno de los juegos más completos que podemos encontrar, con un gran ecosistema político y económico que ha llegado a trascender incluso en algunos ámbitos de la vida real, generando a su vez un fuerte mercado secundario entre los propios jugadores y sus contenidos adicionales de pago.

Sin embargo, esto no nos debe echar atrás a la hora de valorar el juego, ya que podremos jugar gratis y seguir disfrutando de una aventura de ciencia ficción de forma totalmente independiente y ajena a estas «cuestiones mayores».

EVE Online está disponible en exclusiva para PC, pudiendo encontrarlo en su web oficial y en la plataforma de juegos de Steam.



Requisitos mínimos de EVE Online (Windows):

Sistema Operativo : Windows 7

: Windows 7 Procesador : Intel Dual Core (2.0 GHz) o AMD Dual Core (2.0 GHz)

: Intel Dual Core (2.0 GHz) o AMD Dual Core (2.0 GHz) Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce 8600 GTS o AMD Radeon 2600 XT

: NVIDIA GeForce 8600 GTS o AMD Radeon 2600 XT Memoria : 2 GB de RAM

: 2 GB de RAM Almacenamiento: 20 GB de espacio libre

Requisitos mínimos de EVE Online (Mac):

Sistema Operativo : Mac OS X 10.12

: Mac OS X 10.12 Procesador : Intel Dual Core (2.0 GHz)

: Intel Dual Core (2.0 GHz) Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce 320m o Intel HD 3000

: NVIDIA GeForce 320m o Intel HD 3000 Memoria : 2 GB de RAM

: 2 GB de RAM Almacenamiento: 20 GB de espacio libre

Neverwinter

Con unas bases y un sistema de combates basado en el universo de Dragones y Mazmorras (D&D), Neverwinter se presenta como una de las mejores opciones para los amantes del rol. Sin embargo, sus puntos fuertes no acaban aquí, contando con una impresionante ambientación, unas mecánicas de combate únicas, y una muy bien diseñada curva de dificultad.

Podemos encontrar Neverwinter Online desde su web oficial, así como descargarlo y jugarlo a través de Steam, y con el uso conjunto de un launcher propio.



Requisitos mínimos de Neverwinter:

Sistema Operativo : Windows Vista

: Windows Vista Procesador : Intel Core Duo (1.8 GHz) o equivalente AMD

: Intel Core Duo (1.8 GHz) o equivalente AMD Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce 6600 o ATI Radeon X1300 o Intel G965 Express

: NVIDIA GeForce 6600 o ATI Radeon X1300 o Intel G965 Express Memoria : 2 GB de RAM

: 2 GB de RAM Almacenamiento : 23 GB de espacio libre

: 23 GB de espacio libre Tarjeta de sonido: Compatible con DirectX 10

Path of Exile

Lanzado hace años, y con una segunda parte ya en curso, Path of Exile fue tildado en su momento como el sucesor que Diablo II siempre se mereció, tratándose pues de un juego de aventuras y rol en tercera persona, basado en el clásico modelo «dungeon crawler» de exploración de mapas y mazmorras.

Lo más destacable de este juego, además de su historia, es la propia jugabilidad. Y es que el juego cuenta con diversos niveles de dificultad escalable, así como retos y enfrentamientos contrarreloj entre los jugadores, aportándole una inmensa rejugabilidad.

Path of Exile está disponible para PC a través de su web oficial y de Steam, pudiendo encontrarlo y jugar gratis también en consolas, habiendo ampliado su oferta a PS4 y Xbox One, y esperándose su futura llegada a Nintendo Switch.



Requisitos mínimos de Path of Exile:

Sistema Operativo : Windows XP

: Windows XP Procesador : Compatble con x86 a 1.4 GHz

: Compatble con x86 a 1.4 GHz Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce 7800 GT o ATI Radeon X1950 Pro

: NVIDIA GeForce 7800 GT o ATI Radeon X1950 Pro Memoria : 4 GB de RAM

: 4 GB de RAM Almacenamiento : 20 GB de espacio libre

: 20 GB de espacio libre Tarjeta de sonido: Compatible con DirectX 11

SMITE

Antes de que nadie se extrañe, no, no vamos a añadir el League of Legends pero sí el Smite, y no, no se trata de ninguna preferencia personal. Si bien podemos jugar gratis al LoL, hemos considerado que se trata de un juego no requiere ninguna ayuda ni promoción entre los jugadores.

Volviendo así al juego en cuestión, nos encontramos con un MOBA en el que encarnaremos y lucharemos de la manos de diversas deidades de las mitologías clásicas como la griega, como Zeus, Nemesis o Poseidon; la nórdica, con Thor, Fenrir, Freya y Loki; la egipcia, con Isis, Anubis o Sobek; e incluso otras figuras menos conocidas en occidente como la leyenda china He Bo, el gigante durmiente hindú Kumbhakaen y Ah Muzen Cab, el dios maya de las abejas.

SMITE está disponible para descargar a través de su web oficial así como en Steam, aunque también se puede jugar gratis desde PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



Requisitos mínimos de SMITE:

Sistema Operativo : Windows 7 (64 bit)

: Windows 7 (64 bit) Procesador : Intel Core Duo (2.4 GHz) o Athlon X2 (2.7 GHz)

: Intel Core Duo (2.4 GHz) o Athlon X2 (2.7 GHz) Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce 9800 GT o ATI Radeon HD 3870

: NVIDIA GeForce 9800 GT o ATI Radeon HD 3870 Memoria : 4 GB de RAM

: 4 GB de RAM Almacenamiento : 30 GB de espacio libre

: 30 GB de espacio libre Tarjeta de sonido: Compatible con DirectX

Tera

Otro de los MMO-RPG clásicos y más conocidos de esta lista, más allá de su sistema de juego o la posibilidad de jugar gratis, este juego se popularizó en su momento por contar con un sistema de físicas dedicado íntegramente al movimiento de las partes más personales de sus personajes.

Más allá de esto, seguimos pudiendo encontrar un juego de aventuras y rol realmente bueno, con un enorme mundo abierto y un sistema de combates muy frenético y vistoso.

Así pues, Tera está disponible para descargar a través de su web oficial, así como desde la plataforma de Steam, aunque no se trata de un juego exclusivo de PC. También podremos encontrarlo disponible en consolas como PS4 y Xbox One.



Requisitos mínimos de Tera:

Sistema Operativo : Windows 7 (32 bit)

: Windows 7 (32 bit) Procesador : Intel i3 2130 o AMD FX 4130

: Intel i3 2130 o AMD FX 4130 Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce 9800 GT o ATI Radeon HD 3870

: NVIDIA GeForce 9800 GT o ATI Radeon HD 3870 Memoria : 4 GB de RAM

: 4 GB de RAM Almacenamiento : 45 GB de espacio libre

: 45 GB de espacio libre Tarjeta de sonido: Compatible con DirectX 9.0

Warframe

Presentado en 2013 bajo el lema «los ninjas pueden jugar gratis«, todavía podemos disfrutar de contenidos actualizados y una comunidad muy viva en este juego de acción en tercera persona con dinámicas combinadas de combate cuerpo a cuerpo y shooter.

Ambientado en un avanzado universo de ciencia ficción, encaremos a los llamados guerreros Tenno, equipados con una gran variedad de armas y armaduras con unas propiedades y habilidades únicas, para tomar parte en la guerra de los Grinner contra Corpus.

Warframe está disponible actualmente en PC para ordenadores Windows y en exclusiva para consolas en PS4, aunque actualmente el juego no cuenta con el juego cruzado entre ambas plataformas.



Requisitos mínimos de Warframe:

Sistema Operativo : Windows 7 (64 bit)

: Windows 7 (64 bit) Procesador : Intel Core 2 Duo e6700 o AMD Athlon x60 4000+

: Intel Core 2 Duo e6700 o AMD Athlon x60 4000+ Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce 6800 GT o ATI Radeon X800

: NVIDIA GeForce 6800 GT o ATI Radeon X800 Memoria : 4 GB de RAM

: 4 GB de RAM Almacenamiento : 35 GB de espacio libre

: 35 GB de espacio libre Tarjeta de sonido: Compatible con DirectX 10+

World of Tanks

Uno de los juegos que más dista del genero rolero clásico, pero que se ha establecido como una de las mayores comunidades de jugadores en todo el mundo, con más de 110 millones de usuarios registrados. Este MMO se centra en un ambiente bélico realista en el que tomaremos los mandos de una enorme selección de tanques, recreados con gráficos y detalles de alta calidad.

Cambiando el mundo abierto por unos combates programados, las partidas se desarrollan de manera bastante rápida, con diferentes modos de juego, campañas históricas, torneos, y unas batallas de clanes que nos permitirán movernos y combatir a través de un extenso mapa global, donde se pondrá en balanza nuestra habilidad y conocimientos de estrategia, diplomacia y economía.

World of Tanks está disponible actualmente en PC, compatible con equipos Windows y Mac, así como en consolas para Xbox One y PS4, contando además con un juego cruzado entre todas sus plataformas.

Requisitos mínimos de World of Tanks (Windows):

Sistema Operativo : Windows XP o superior

: Windows XP o superior Procesador : 2.2 GHz o superior

: 2.2 GHz o superior Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce 6800 GT o ATI Radeon X800

: NVIDIA GeForce 6800 GT o ATI Radeon X800 Memoria : 1,5 GB de RAM para Windows XP, y 2 GB de RAM para sistemas operativos superiores

: 1,5 GB de RAM para Windows XP, y 2 GB de RAM para sistemas operativos superiores Almacenamiento : 9 GB de espacio libre

: 9 GB de espacio libre Tarjeta de sonido : Compatible con DirectX 9.0c

: Compatible con DirectX 9.0c Otros: Velocidad de conexión banda ancha a Internet de 256 Kbps

Requisitos mínimos de World of Tanks (Mac):