Apple anuncia iPhones para investigadores de seguridad

Apple ha anunciado el desarrollo de iPhones para investigadores de seguridad. Estarán disponibles en 2020 y supondrán una apertura desconocida para una compañía que mantiene cerradísima toda su plataforma en software y hardware, especialmente en materia de seguridad.

¿Y qué son estos iPhones para investigadores de seguridad? Terminales parcialmente desbloqueados donde los investigadores tendrán un acceso mucho más profundo que los terminales que adquieren los usuarios comunes, incluido el acceso a ssh, root shell y capacidades avanzadas de depuración. Para entendernos: un iPhone con jailbreak, pero realizado por Apple.

El anuncio ha llegado en la conferencia de seguridad y hacking Black Hat USA 2019 que se ha celebrado esta semana en Las Vegas y ya había sido adelantado por nuestros compañeros de muyseguridad. El objetivo es claro, aumentar la seguridad de dispositivos bajo iOS con un acceso temprano a sus potenciales vulnerabilidades. (Que las tienen, como cualquier plataforma).

Se trata de una ampliación interesante del programa de recompensas que Apple lanzó hace tres años y contempla aumento de pagos de hasta un millón de dólares por encontrar las vulnerabilidades más avanzadas. Todas las grandes tecnológicas usan este tipo de programas, ya que son muy útiles para la industria, usuarios finales y las mismas compañías. Las recompensas alientan a los investigadores de seguridad externos más talentosos a auditar hardware y software, lo que facilita encontrar vulnerabilidades que son reportadas internamente a los proveedores para que las parcheen antes de hacerse públicas.

Los iPhones para investigadores de seguridad estarán destinados a investigadores de seguridad reputados y hackers conocidos, pero también «estarán abiertos a todas las personas que tengan un historial de investigación de seguridad de sistemas de alta calidad en cualquier plataforma». anuncia Apple.

Si bien el nivel de apertura no será el que disfruta el propio equipo de seguridad de Apple y es seguro que no incluirá el descifrado del firmware donde se sustenta gran parte de la funcionalidad del dispositivo, no cabe duda que la apertura de Apple facilitará el trabajo de los investigadores y mejorará la seguridad de todo el ecosistema, incluyendo al usuario final. Estarán disponibles en 2020.