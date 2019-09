Huawei vende portátiles MateBook con Linux preinstalado en China

Posiblemente como respuesta a las presiones de la Administración Trump y el boicot al acceso a tecnología estadounidense que puede imponerle, Huawei ha empezado a comercializar desde hace poco en China portátiles MateBook con Linux preinstalado.

Este movimiento es otro más de los realizados por la conocida tecnológica china para prepararse ante un posible escenario en el que no tenga acceso a la tecnología estadounidense. De hecho, los portátiles MateBook con Linux tienen un “sabor muy casero”, ya que la distribución utilizada es Deepin, que es desarrollada por la empresa china Wuhan Deepin Technology Co., Ltd., está basada en Debian y destaca por utilizar su propia interfaz gráfica, la cual es considerada por muchos como la mejor a nivel visual de todos las disponibles para Linux.

De momento parece que los únicos modelos de portátiles Huawei con Linux son los MateBook X Pro, MateBook 13 y MateBook 14, y su bien de momento solo están disponibles en China, la compañía no ha descartado la posibilidad de venderlos en otras partes del mundo si son bien recibidos en su país de origen.

Es importante tener en cuenta que la apuesta por Deepin para los portátiles MateBook puede tener un origen similar al que llevó a iniciar el desarrollo de Harmony OS, que también en un principio no saldrá de China al menos en lo que se refiere al mercado de los smartphones.

Debido a la posibilidad de no poder seguir preinstalado Microsoft Windows, Huawei se ha visto obligada a empezar a buscar una alternativa. Deepin puede ser una elección inteligente, ya que es de origen chino y está basado en Debian, por lo que con pocas modificaciones podría ser capaz de soportar buena parte o incluso todo el soporte de terceros disponible para Ubuntu, pudiéndose destacar aquí a Steam y su característica Steam Play.

Por último, en YouTube se pueden encontrar diversos vídeos de Linux siendo ejecutado en portátiles MateBook. El medio Liliputing publicó uno mostrando Ubuntu 18.04 ejecutado en el MateBook X Pro con unos resultados satisfactorios, por lo que posiblemente Huawei no tenga que hacer grandes modificaciones para que Deepin funcione a la perfección.