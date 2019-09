Microsoft Surface adelanta un cambio de procesador

Hace ya unas semanas, Microsoft anunció que estaba preparando un evento para el próximo día 2 de octubre, sobre el cual apenas se llegó a adelantar información. Sin embargo, la nueva invitación enviada a los medios de prensa nos confirma oficialmente que, tal y como se esperaba, los protagonistas serán sus ordenadores portátiles Microsoft Surface.

Como podemos ver en la imagen completa publicada en Twitter por Panos Panay, jefe de producto de Microsoft Surface, tampoco pasa desapercibido el ahora completo logo de la compañía, en el que destaca una figura que nos recuerda en gran medida a un procesador, indicando así una mejora de hardware para sus convertibles o la ya rumoreada incorporación de los chipset de Qualcomm.

This October 2nd we’re showing the world what’s next for Surface & Microsoft…and we’re doing it live. Tune in at https://t.co/gL1bQ1Wmas at 10am EDT. #MicrosoftEvent #GetReady #Pumped pic.twitter.com/opDaJOsLGf

