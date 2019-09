Novedades VOD 39/19: ‘El lado siniestro de la Luna’ de Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, sad but true, los lanzamientos de la presente son por lo general mediocres. Como digo de vez en cuando, Netflix se lleva la perra gorda, pero por falta de contrincante.

Netflix

En efecto, la gran N del vídeo bajo demanda repite cabecera una semana más porque es la que más cosas publica, y aunque la mayoría es relleno del cutre, algo suele destacar sobre el resto.

El lado siniestro de la Luna

En este caso, El lado siniestro de la Luna sería lo más destacado de la semana. Una película que es como una pizza con muchas cosas que no tiene mala pinta, pero que no sabes si te va a gustar o repetirás algún día: acción, intriga, ciencia ficción, asesinos en serie… Con Boyd Holbrook (Narcos) en el papel protagonista y Michael C. Hall (Dexter) de secundario.

The Politician

En lo que podríamos denominar como el estilo Netflix, The Politician es una serie de comedia con toques de musical y un almibarado sarcasmo de lo políticamente correcto que no ahoga cada día un poco más y que no se sabe hasta dónde llegará, pero que al menos cuenta con la presencia puntual de rostros conocidos como el de Gwyneth Paltrow (Iron Man) y Jessica Lange (American Horror Story).

Abstract: el arte del diseño

Para que veas lo que mal que está la cosa esta semana, terminamos los destacados de Netflix con la segunda temporada de Abstract: el arte del diseño; y es que a pesar de que el programa es interesante, el aire ese de transcendencia que le quieren dar espanta, más que atrae. Pero es entretenido.

Más contenidos exclusivos:

Bard of Blood (T1), serie india de acción.

(T1), serie india de acción. Club Kaylie (T1), serie juvenil basura para idiotizar a las mentes en formación.

(T1), serie juvenil basura para idiotizar a las mentes en formación. Dragones al rescate (T1), serie de animación para niños.

(T1), serie de animación para niños. El marginal (T2), serie policíaca argentina.

(T2), serie policíaca argentina. En pocas palabras (T2), programa que «indaga en una gran variedad de temas» y de lo más interesante de la semana.

(T2), programa que «indaga en una gran variedad de temas» y de lo más interesante de la semana. Glitch (T3), serie australiana sobre un misterioso grupo de «resucitados».

(T3), serie australiana sobre un misterioso grupo de «resucitados». Jeff Dunham: Beside Himself , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Pajareros , corto documental sobre aficionados a observar pájaros.

, corto documental sobre aficionados a observar pájaros. Skylines (T1), serie alemana sobre los bajos fondos de la city y esas cosas (se repiten más que el ajo los alemanes).

(T1), serie alemana sobre los bajos fondos de la city y esas cosas (se repiten más que el ajo los alemanes). Sturgill Simpson Presents Sound & Fury , musical techno de anime. ¡Ahí es ná!

, musical techno de anime. ¡Ahí es ná! Terrace House: Opening New Doors (T6), sexta temporada de este reality show, una especie de Gran Hermando a la japonesa.

(T6), sexta temporada de este reality show, una especie de Gran Hermando a la japonesa. The Good Place (T4), cuarta y última temporada de esta comedia con Kristen Bell y Ted Danson.

Nuevos capítulos:

Arthdal Chronicles (T1)

Historias de Chesapeake (T4)

Entra en catálogo:

Angelo se sale (T1)

Antar: Son of Shadad

Cinco en familia (T1-T6)

Heidi, bienvenida a casa

Las crónicas de Shannara (T2)

My Wife and My Wifey

Moving Art (T3)

Playing Hard

South Park (T1, T18-T21)

The Big Bang Theory (T12)

The Bletchley Circle (T2)

The Player

Top Boy: Summerhouse (T2)

Vis a vis (T4)

Yo, Tonya

HBO

HBO, como de costumbre, es un resta, suma y sigue: se acaba una serie, sacan otra y vuelta a empezar.

Stumptown

Stumptown es el estreno de la semana en HBO, una serie policíaca ultratípica en la que Cobie Smulders (How I Met Your Mother) es una veterana de guerra con problemas personales metida a detective.

Más contenidos exclusivos:

Buzz , documental sobre el ganador de un Pulitzer Buzz Bissinger y sus rayadas mentales.

, documental sobre el ganador de un Pulitzer Buzz Bissinger y sus rayadas mentales. How Far the Stars, documental sobre un pianista de jazz húngaro que quiere emigrar a Estados Unidos.

Nuevos capítulos:

Ballers (T5)

Beforeigners (T1)

Mayans M.C. (T2)

Mr Inbetween (T2)

Our Boys (T1)

Pico De Neblina (T1)

Preacher (T4)

Room 104 (T3)

Succession (T2)

The Deuce (T3)

The Righteous Gemstones (T1)

Entra en catálogo:

Caza a la espía

El espantatiburones

iCarly (T1)

Paranormal Activity 4

Paranormal Activity: Los señalados

Pulp Fiction

The Big Bang Theory (T12)

Transporter 3

Amazon Prime Video

Por último, Amazon Prime Video tampoco se sale de su tónica habitual esta semana y lo que trae es un montón de pelis, alguna serie y… ¡Los Fruittis!

Entra en catálogo: