Todo está a punto en Nueva York para la celebración de un nuevo evento Microsoft el próximo miércoles 2 de octubre a las 16:00 hora peninsular en España (7 a.m. PDT). Si se confirman las previsiones, será la conferencia más importante de las realizadas hasta la fecha para Surface.

Con la intención de convertirse en «una segunda Apple», Steve Ballmer impulsó la era de los «dispositivos» con la creación de una línea de hardware de marca propia. Los primeros pasos de Surface no fueron sencillos ante el desastre de modelos como Surface RT, que provocó 900 millones de dólares en pérdidas, un enfado monumental de sus socios y -dicen las malas lenguas- la gota que colmó el vaso para la salida de Ballmer al frente del ejecutivo.

Qué esperamos del evento Microsoft

Surface, hoy, es otra cosa. Microsoft supo recuperar terreno especialmente con los Surface Pro que encabezan ventas en 2 en 1, amplió la serie con otros modelos y mostró el camino a seguir para sus socios en Windows. El evento Microsoft del próximo miércoles apunta alto y es el más esperado de los últimos años. Repasamos lo esperable con las filtraciones (oficiales y oficiosas) que han llegado hasta la fecha.

Surface Pro 7

La nueva versión del -hasta la fecha- el modelo más atractivo de la serie Surface y el más vendido, habría sido desarrollado bajo el nombre en clave «Harper». No ofrecería cambios relevantes en su diseño de tablet con teclado 2 en 1 y su chasis seguiría siendo bastante gordito, aunque de calidad apostando por la aleación de magnesio y con amplios biseles de pantalla.

En su interior si se esperan novedades, con el estreno de procesadores Intel Core de décima generación con la amplitud de opciones que hasta la fecha ha ido ofreciendo Microsoft, desde los Core i3 a los Core i7 con cuatro núcleos y ocho hilos y distintos niveles de RAM y almacenamiento, 16 Gbytes y unidades de estado sólido PCIe de 512 Gbytes.

Puertos USB-C en lugar del miniDisplayPort, también USB tipo A y el Surface Connect, serán los elementos de conectividad junto a la opción cada vez más extendida de banda ancha LTE.

Surface 7 – ARM

Desarrollado bajo el nombre en clave «Campus», ofrecería el mayor cambio en diseño desde el Surface Pro 3 de 2014. Microsoft buscaría competir directamente con los iPad Pro de Apple, con una pantalla de 13 pulgadas casi sin bordes en los laterales y una relación de aspecto 3:2.

La parte superior e inferior de la pantalla permanecen un poco más anchas, para alojar por un lado una cámara con reconocimiento facial y por el otro un imán para levantar el teclado. El chasis también se habría refinado, marcando el final del USB Type-A y el MiniDisplayPort, ambos reemplazados por un USB-C más moderno. El funcionamiento del lápiz óptico también sería mejorado y contaría con una nueva versión del Surface Pen con nombre en clave «Katana».

Este modelo sería el rumoreado ARM, con un chipset de Qualcomm que podría ser el Snapdragon 8cx. No es un derivado de chips para movilidad, sino que ha sido diseñado desde cero para ordenadores personales y, de hecho, es el primero para PCs bajo procesos tecnológicos de fabricación de 7 nanómetros. Ofrecería un rendimiento equivalente a un procesador Intel Core i5 de 15 vatios y ofrecería soporte para redes 5G. Interesante.

Surface Laptop 3

Confirmando que la plataforma «Wintel» se acabó hace tiempo y que Microsoft (y otros OEM) utilizan otros procesadores más allá de Intel, la mayor novedad de la nueva versión del portátil de Microsoft sería la presencia de Ryzen Mobile en versiones de 6 y 8 núcleos.

Teniendo en cuenta que estos procesadores aún no han sido presentados, AMD habría elegido a Microsoft para el lanzamiento de estas nuevas CPUs y como dijimos no podía haber elegido mejor socio teniendo en cuenta la enorme influencia de Microsoft en todo el ecosistema del PC y el seguimiento que podrían realizar otros fabricantes OEM.

También se espera refinamiento en el diseño aunque no tanto como el de Surface 7. Al igual que en el resto de nuevos modelos, Microsoft ha apostado -por fin- por USB Type C e incluiría dos puertos para este modelo. No llevaría el acabado Alcantara para reducir su precio final.

Surface plegable – Doble pantalla

Dice Microsoft en los clips de promoción que este evento ofrecerá «excitantes nuevas innovaciones». Todo lo anterior, con ser novedoso, queda lejos de ese grado de excitación prometida por lo que todo apunta a que es hora que la firma nos muestre el esperadísimo Surface plegable o con doble pantalla.

Lo último conocido llegó bajo el nombre en clave «Centaurus», mostrado este verano internamente a los empleados de Microsoft. Han sido varias las presentaciones de patentes que muestran este tipo de diseños que a los usuarios que sigan el mundo tecnológico le sonará al Microsoft “Courier”. El propio Panos Panay, jefe de la división Surface, apuntó en su momento a un dispositivo con doble pantalla plegable y bisagra central.

También hemos visto referencias explícitas a un «Andromeda OS» y a un “Factory OS Andromeda Device” en el código del kit de desarrollo de Windows 10. Por esas referencias sabemos que el sistema operativo sería un núcleo simplificado sobre el actual. Una novedad importante ya que este plegable podría ser el primer dispositivo en estrenar Windows Lite, el nuevo sistema operativo ligero de Microsoft encargado de alimentar esta nueva generación de hardware.

Aunque Microsoft habría estado trabajando con diferentes factores de forma y otras fuentes dicen que sería una especie de agenda tipo tablet, lo último conocido es que combinaría dos pantallas de 9 pulgadas en una relación de aspecto 4:3. Estaría motorizado por un procesador Intel con tecnología de 10 nm y permitiría ejecutar apps Android, además de las universales UWP de la Microsoft Store. Veremos. Sería la gran novedad de la presentación.

Periféricos

Los Surface será la gran estrella del evento Microsoft, pero podríamos ver otras cosas como nuevos periféricos. Uno de ellos sería una versión del icónico teclado ergonómico de Microsoft. Utilizaría un puerto USB reemplazando al antiguo PS/2 y costaría 59,99 dólares. Otro de ellos sería otro renacido, el Microsoft Ergonomic Mouse, con USB y un precio de 40 euros.

Microsoft también planea recuperar otros clásicos, el teclado y ratón bajo conexión Bluetooth. Los originales eran de color blanco, pero ahora llegarán también en acabados de color negro, melocotón y azul. Se habla de un precio de 50 y 20 dólares, respectivamente.

Cómo veo el evento Microsoft

Podrás seguir el evento Microsoft en streaming desde este enlace. Se celebrará el próximo miércoles 2 de octubre a las 16:00 hora peninsular en España (7 a.m. PDT) y, como habitualmente, te ofreceremos una amplísima cobertura del mismo.