Google elimina aplicaciones de préstamos personales de la Play Store con intereses abusivos

Los préstamos personales de dinero, incluso los más pequeños, pueden terminar siendo el detonante de la destrucción de la vida de muchos personas, por eso Google decidió en agosto endurecer las políticas de Play Store para minimizar las posibilidades de que aplicaciones que ofrezcan préstamos abusivos lleguen a los usuarios.

Según cuenta The Well Street Journal y se han hecho eco en Engadget, Google ha eliminado recientemente de la Play Store aplicaciones de préstamos personales con un interés anual del 36% o incluso más. Si bien este tipo de préstamos son bastante comunes, lo suyo es no tomarlos a menos que sepa totalmente lo que se está haciendo, y aun así también sería importante saber de manera detallada y con datos ciertos quién es el prestamista.

Como consecuencia de esta decisión por parte del gigante de las búsquedas, obviamente los prestamistas afectados no están nada contentos, ya que esto les obliga a tener que ofrecer préstamos a un interés más bajo o incluso a tener que abandonar la Play Store si no ven medios para ser rentables. La directora de Online Lenders Alliance, Mary Jackson, ha comentado que las prácticas censuradas por Google antes eran legales, y que la prohibición también perjudica a “operadores legítimos” y a clientes que buscan “préstamos legales”.

Más allá de las consecuencias, este es un buen gesto por parte de Google de cara a los usuarios, porque si bien muchos prestamistas operan dentro de la legalidad, eso no quiere decir que en muchos casos sus prácticas no sean cuestionables desde el punto de vista ético. Prohibir el contenido que daña a los usuarios independientemente de la legalidad es un paso en la dirección correcta, más que cuando un préstamo personal puede terminar en la destrucción de la vida de la persona.

Por su parte Apple, al menos de momento, no ha llevado a cabo ninguna acción similar, pero ha comentado a The Wall Street Journal que revisa las normas de la App Store para abordar los nuevos problemas que van surgiendo.