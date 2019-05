Apple ha actualizado su página web dedicada a la App Store para incluir un apartado en el que detalla los “Fundamentos y Prácticas” que rigen la tienda de aplicaciones más rentable del planeta. Incluye información sobre varios aspectos, incluidos el proceso de revisión y los diversos modelos de negocio disponibles para los desarrolladores.

A menos de una semana de la conferencia mundial con desarrolladores, WWDC 2019, y tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitirá a los clientes demandar a Apple por «violación de la Ley antimonopolio y precios excesivos» en su tienda de aplicaciones, la firma de Cupertino detalla el funcionamiento y gestión de la misma para evitar lo que denomina como «conceptos erróneos» acerca de cómo funciona la tienda de apps y para aportar una «mayor claridad» sobre su enfoque.

Obviamente, es la opinión particular de Apple sobre su propia tienda en lo que se estima como un arma para la defensa contra las críticas y demandas como la de Spotify interpuesta ante la Comisión Europea por supuesta competencia desleal y abuso de posición dominante de mercado. En todo caso, la información es interesante como podrás comprobar.

Revisión de aplicaciones en Apple Store

Dice Apple que la creación de la App Store tuvo dos objetivos que aún se mantienen: que sea un lugar seguro y confiable para que los clientes descubran y descarguen aplicaciones, y una gran oportunidad de negocio para todos los desarrolladores. Manteniendo un «alto nivel de privacidad, seguridad y contenido», Apple ha implementado medidas para que las aplicaciones sean respetuosas con los usuarios con opiniones diferentes, y rechaza otras, como ejemplo y estrictamente, cualquier aplicación que contenga material pornográfico, referencias discriminatorias, tortura o abuso.

Las Pautas de Revisión de la App Store proporcionan una guía clara a los desarrolladores sobre cómo crear las mejores aplicaciones para nuestros clientes. Los cinco pilares de las directrices (Seguridad, Rendimiento, Negocio, Diseño y Legal) requieren que las aplicaciones ofrecidas en la App Store sean seguras, brinden una buena experiencia al usuario, se adhieran a las normas de Apple sobre privacidad del usuario, dispositivos seguros contra malware y amenazas, y la utilización de modelos de negocio aprobados.

Para el proceso de revisión de aplicaciones, Apple usa una combinación de sistemas automatizados y cientos de expertos humanos. Este equipo representa a 81 idiomas en tres zonas horarias. Desde 2016, han eliminado más de 1,4 millones de aplicaciones de la App Store porque no se han actualizado o no funcionan en los sistemas operativos más actuales. Esto ayuda a despejar la búsqueda de nuevas aplicaciones, y facilita que los usuarios encuentren aplicaciones de calidad.

Apple revisa más de 100.000 aplicaciones semanales, la mayoría en las primeras 24 horas desde su presentación. De ellas, el 60% se aprueban y los desarrolladores pueden optar por tener sus aplicaciones disponibles inmediatamente después de su aprobación. El 40% de las revisadas son rechazadas. La razón más común para el rechazo son errores menores en el software seguidos de problemas de privacidad. Todos los desarrolladores tienen la oportunidad de que el rechazo sea revisado por la Junta de Revisión de la Aplicación. Este equipo ayuda a los desarrolladores a diagnosticar y resolver cualquier problema para lograr la aprobación.

App Store en números

Los números de la tienda de Apple son impresionantes como vimos en el especial que le dedicamos el pasado verano por su décimo aniversario. App Store revolucionó la creación y distribución de software abriendo la puerta a cualquier desarrollador, desde una sola persona hasta grandes estudios, para entrega rápida de aplicaciones a un creciente número de clientes en todo el mundo que hoy supera una base potencial de mil millones.

App Store también ha inspirado a otras compañías a adoptar un sistema de distribución de software similar entregando la mayor parte de los ingresos obtenidos a los desarrolladores. Aún sin tanto éxito (especialmente en rentabilidad), la Play Store de Android es hoy igual de importante para Google y la Microsoft Store intenta ganar mercado en este caso para apps en ordenadores personales con Windows.

Apple cuenta hoy con 20 millones de desarrolladores en su Programa de Desarrolladores de Apple en 155 países, y según sus datos, desde el lanzamiento la App Store ha generado más de 1.500.000 empleos en Estados Unidos y más de 1.570.000 empleos en toda Europa en torno al diseño y desarrollo de aplicaciones.

Otro dato relevante publicado por Apple son los 120.000 millones de dólares entregados a los desarrolladores por la venta de productos y servicios digitales en aplicaciones distribuidas por la App Store. Como sabes, el 70% de los ingresos generados por la tienda van a parar a los desarrolladores. Apple recalca que apuesta por la calidad sobre la cantidad y la confianza sobre las transacciones. Y es por ello que, aunque otras tiendas (como Play Store) tienen más usuarios y más descargas de aplicaciones, la App Store sigue siendo la más rentable para desarrolladores.

Aplicaciones en la App Store

«Como cualquier mercado justo, los desarrolladores deciden qué quieren cobrar a partir de un conjunto de niveles de precios. Solo cobramos una comisión de los desarrolladores cuando un producto o servicio digital se entrega a través de una aplicación», explica Apple.

El 84% de las aplicaciones de la App Store son gratuitas y los desarrolladores no pagan nada a Apple por el soporte, el hospedaje y la distribución de estas aplicaciones. Estas son algunas de las formas en que los desarrolladores comúnmente ganan dinero en la App Store:

Gratis . Estas son aplicaciones que los usuarios no pagan para descargar o usar. El desarrollador elige que sean gratuitas o tiene algún otro modelo de negocio que no se genera a partir de los ingresos de la aplicación. Apple no recibe ninguna comisión por el soporte, el hospedaje y la distribución de estas aplicaciones.

. Estas son aplicaciones que los usuarios no pagan para descargar o usar. El desarrollador elige que sean gratuitas o tiene algún otro modelo de negocio que no se genera a partir de los ingresos de la aplicación. Apple no recibe ninguna comisión por el soporte, el hospedaje y la distribución de estas aplicaciones. Gratis con publicidad . Estas aplicaciones son gratuitas para que los usuarios las descarguen y el desarrollador genera ingresos a partir de anuncios en las aplicaciones. Apple tampoco cobra ninguna comisión.

. Estas aplicaciones son gratuitas para que los usuarios las descarguen y el desarrollador genera ingresos a partir de anuncios en las aplicaciones. Apple tampoco cobra ninguna comisión. Gratis con bienes y servicios físicos . Estas aplicaciones son gratuitas para que los usuarios las descarguen y el desarrollador genera ingresos por la venta de bienes y servicios físicos, como la compra de ropa, la entrega de alimentos o el pedido de un servicio de transporte. Apple no recibe ningún tipo de comisión.

. Estas aplicaciones son gratuitas para que los usuarios las descarguen y el desarrollador genera ingresos por la venta de bienes y servicios físicos, como la compra de ropa, la entrega de alimentos o el pedido de un servicio de transporte. Apple no recibe ningún tipo de comisión. Gratis con la compra en la aplicación . Estas aplicaciones son gratuitas para que los usuarios las descarguen y pueden pagar por funciones y contenido digital adicionales en la aplicación con el sistema de compra dentro de la app. Los desarrolladores obtienen el 70% de las ventas de las compras desde la aplicación y Apple cobra una comisión del 30%.

. Estas aplicaciones son gratuitas para que los usuarios las descarguen y pueden pagar por funciones y contenido digital adicionales en la aplicación con el sistema de compra dentro de la app. Los desarrolladores obtienen el 70% de las ventas de las compras desde la aplicación y Apple cobra una comisión del 30%. Apps de pago . Estas son aplicaciones que los clientes pagan para descargar desde la tienda e incluyen actualizaciones gratuitas. Igual que el anterior, el beneficio se divide en 70/30%.

. Estas son aplicaciones que los clientes pagan para descargar desde la tienda e incluyen actualizaciones gratuitas. Igual que el anterior, el beneficio se divide en 70/30%. Gratis con suscripción . Estas aplicaciones se pueden descargar gratis y los usuarios pueden comprar suscripciones de renovación automática dentro de la aplicación. Si los desarrolladores deciden vender suscripciones digitales dentro de la aplicación, usan el sistema de Suscripción In-App de Apple. En ese caso, los desarrolladores ganan el 70% de las ventas de suscripción para el primer año de suscripción, y Apple cobra una comisión del 30%. Después del primer año, el desarrollador gana el 85% por todos los años sucesivos que el usuario sigue siendo suscriptor, y Apple cobra una comisión del 15%.

. Estas aplicaciones se pueden descargar gratis y los usuarios pueden comprar suscripciones de renovación automática dentro de la aplicación. Si los desarrolladores deciden vender suscripciones digitales dentro de la aplicación, usan el sistema de Suscripción In-App de Apple. En ese caso, los desarrolladores ganan el 70% de las ventas de suscripción para el primer año de suscripción, y Apple cobra una comisión del 30%. Después del primer año, el desarrollador gana el 85% por todos los años sucesivos que el usuario sigue siendo suscriptor, y Apple cobra una comisión del 15%. Reader . Son aplicaciones donde los usuarios compran o se suscriben exclusivamente a contenido fuera de la aplicación, pero disfrutan de acceso a ese contenido dentro de la aplicación en sus dispositivos Apple. Los ejemplos incluyen libros, música y aplicaciones de vídeo. En estos casos, los desarrolladores reciben todos los ingresos que generan al llevar al cliente a su aplicación. Apple no recibe ninguna comisión por el soporte, el hospedaje y la distribución.

. Son aplicaciones donde los usuarios compran o se suscriben exclusivamente a contenido fuera de la aplicación, pero disfrutan de acceso a ese contenido dentro de la aplicación en sus dispositivos Apple. Los ejemplos incluyen libros, música y aplicaciones de vídeo. En estos casos, los desarrolladores reciben todos los ingresos que generan al llevar al cliente a su aplicación. Apple no recibe ninguna comisión por el soporte, el hospedaje y la distribución. Plataforma cruzada. Aplicaciones que ofrecen bienes y servicios digitales para la venta dentro de una aplicación y también permiten a los usuarios realizar esas compras en otras plataformas. En ambos casos, los usuarios pueden consumir esos bienes y servicios en la aplicación en dispositivos Apple y la compañía gana una comisión por las compras realizadas directamente en la aplicación en el dispositivo Apple, pero no recibe ninguna comisión de las compras realizadas en otras plataformas que luego se utilicen dentro de la aplicación.

Concluyendo. La tienda App Store es un negocio fabuloso para los desarrolladores y Apple. Las apps suponen el mayor activo de su grupo de servicios, una división que no para de crecer con cifras récords trimestre a trimestre. Además, más allá de los ingresos directos, App Store se ha convertido en un complemento imprescindible y en una fórmula para retroalimentar sus millonarias ventas de dispositivos móviles. Y eso que Steve Jobs no quería aplicaciones de terceros en su iPhone y en el lanzamiento del modelo original de 2007 el terminal no tenía soporte para instalar otras apps más allá de las que ofrecía preinstaladas…

