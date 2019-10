Mara Group anuncia los primeros smartphones «Made in Africa»

La historia y las circunstancias han convertido a África en el máximo exponente del retraso tecnológico de la humanidad, sin embargo, esto podría empezar a cambiar dentro de poco, ya que Mara Group ha anunciado los dos primeros smartphones fabricados casi totalmente en África.

Mara Group es una compañía panafricana multisectorial con sede en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) que opera en tecnología, servicios financieros, fabricación manufacturera y agricultura. Paul Kagame, Presidente de Ruanda, ha comentado que estos dispositivos proceden de la “primera fábrica de teléfonos inteligentes de alta tecnología” de África, la cual está situada en la ciudad de Kigali, capital de Ruanda . Si bien existen fábricas en otros países del continente como Egipto, Algeria y Sudáfrica, las compañías que operan desde esos lugares importan casi todos los componentes que utilizan.

Entrando en los aspectos técnicos, los dispositivos que nos ocupan en este artículo son el Mara Z y el Mara X. El primero incluye un procesador Qualcomm Snapdragon 435, 3GB de RAM, 32GB de almacenamiento interno, pantalla de 5,7 pulgadas a 720p de resolución nativa, Android One basado en la versión 8.1, cámaras delantera y trasera de 13 megapíxeles, cargado rápido, Dolby Audio 5.1 y un precio de 175.750 francos ruandeses (unos 190 dólares estadounidenses). El segundo incluye un procesador MediaTek MT6739, 1GB de RAM, 16GB de almacenamiento interno, pantalla de 5,5 pulgadas a 720p de resolución nativa, cámara delantera de 5 megapíxeles, cámara trasera de 13 megapíxeles, Android One basado en la versión 8.1, cargado rápido, Dolby Audio 5.1 y un precio de 120.250 francos ruandeses (unos 130 dólares). Posiblemente no sean los smartphones más baratos dentro de su gama, pero Mara Group espera que la etiqueta “Made in Africa” ayude a impulsarlos comercialmente.

La existencia de smartphones con la etiqueta de fabricados en África puede dar un impulso a un continente que a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX ha vivido duramente golpeado por las guerras y la pobreza, hasta el extremo que muchos lo dieron por un “continente perdido”. En el caso concreto de Ruanda, merece una especial mención la dura guerra civil que tuvo, en la que se perpetró uno de los mayores genocidios conocidos al morir el 75% de la población de los tutsis, estimándose no menos de 800.000 personas asesinadas, la mayoría posiblemente matadas a machetazos, lo que muestra un nivel de crueldad abominable.