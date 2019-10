Internet Archive, la gran biblioteca digital dedicada a preservar buena parte de los contenidos creados por la humanidad (especialmente los digitales), ha anunciado en su blog oficial la puesta a disposición de más de 2.500 juegos de MS-DOS que pueden ser jugados desde un navegador web.

Entre los títulos para MS-DOS disponibles se encuentran clásicos como Monkey Island, el PC Fútbol original, Leisure Suit Larry, SimCity 2000, el Rayman original y Alone in the Dark. Todos pueden ser jugados gratuitamente a través de un navegador web que soporte DOSBox, un emulador de MS-DOS software libre que permite ejecutar programas y aplicaciones para este sistema operativo en otros más modernos, entre los que se encuentran los Windows que utilizan NT (XP, Vista, 7, 8.1 y 10), Mac, Linux y FreeBSD, entre otras plataformas.

Si bien la colección de videojuegos gratuitos de Internet Archive empezó en 2015, esta ha recibido recientemente la actualización más grande de su historia, ofreciendo ahora un catálogo que no solo puede hacer las delicias de los más nostálgicos sin coste alguno, sino que también representa una oportunidad para que los jóvenes descubran cómo eran muchos juegos en las décadas de los 80 y los 90 del siglo pasado. Jason Scott, curador de software de Internet Archive, ha dicho que “esta será nuestra mayor actualización hasta la fecha, desde pequeñas producciones independientes recientes hasta lanzamientos de grandes nombres olvidados desde hace décadas.”

Las personas tras Internet Archive no se llevan aquí todo el mérito, sino que esto ha sido posible sobre todo gracias a un proyecto llamado eXoDOS, “que se ha expandido a lo largo de los años en el ámbito de la recopilación de juegos de DOS para que se puedan jugar fácilmente en sistemas modernos, desde los primeros juegos simples en los primeros años de la PC de IBM hasta producciones independientes creadas recientemente que todavía funcionan en el entorno de MS-DOS.”

Además de videojuegos, Internet Archive también almacena 40.000 millones de páginas web grabadas de Internet que estuvieron expuestas al público, más de 19.000 archivos de vídeos, más de 40 millones de libros y más de 200.000 grabaciones de audio gratuitas, todo con el propósito de ayudar a preservar parte del legado de la humanidad.