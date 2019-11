Un directivo de Apple desprecia los Chromebooks diciendo que son «herramientas baratas»

Parece que Apple está nerviosa con la cada vez mayor penetración que tienen los Chromebooks en las escuelas de Estados Unidos, o eso al menos es lo que se puede deducir de las palabras dichas por Philip Schiller, jefe de marketing en el gigante de Cupertino.

En una entrevista concedida a CNet, Schiller fue preguntado sobre la creciente popularidad de los Chromebooks en el sector educativo estadounidense, donde Apple parece no estar teniendo el mismo éxito. El jefe de marketing del gigante de la manzana mordida no pudo o no quiso disimular su desprecio, diciendo que “son herramientas baratas para pruebas.”

Schiller ha comentado que “los niños que realmente aprenden y quieren aprender tendrán más éxito. No es difícil entender por qué los niños no participan en un aula sin aplicar la tecnología de manera que los inspire. Se debe tener estas herramientas de aprendizaje de vanguardia para ayudar a los niños a lograr realmente sus mejores resultados”. Tras exponer desde su punto de vista lo que es necesario para que los niños tengan éxito en un sistema educativo del Siglo XXI, el miembro de Apple añadió que “los Chromebooks no hacen eso. Los Chromebooks han llegado a las aulas porque, francamente, son herramientas baratas para las pruebas requeridas. Si todo lo que quieres hacer son pruebas para niños, bueno, tal vez un portátil barato lo haga. Pero no van a tener éxito.”

En resumidas cuentas, Philip Schiller dice que los niños que utilicen Chromebooks no van a tener éxito en su trayectoria académica debido a que esas computadoras no ofrecen lo que realmente necesitan. Como no podía ser de otra forma, Schiller, antes de lanzar sus críticas, aprovechó la ocasión para ensalzar la alternativa de Apple en este segmento, el iPad, diciendo que desde la compañía creen “que es la herramienta definitiva para que un niño aprenda.”

Obviamente, que un empleado o un directivo de Apple defienda los productos de su compañía es algo lógico, pero la falta de argumentos técnicos y hasta el cierto tono clasista terminó generando críticas y cierta controversia. Ante esta sitaución, Schiller decidió matizar su explicación en Twitter diciendo que “todos los niños tienen la capacidad de tener éxito” y que en la entrevista discutió sobre cómo ofrecer contenidos, currículums y herramientas a alumnos y profesores para que puedan aprender, explorar y crecer.

Apple lleva tiempo intentando hacerse un hueco en el sector educativo, pero el elevado precio que suelen tener sus productos ha terminado por dejar un pasillo bastante despejado que ha sido aprovechado por los Chromebooks. Ante esa situación, la compañía de Cupertino ha reaccionado lanzando al mercado un iPad mejor enfocado en ese sector debido a su menor precio.