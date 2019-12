Samsung promete televisores sin marcos (reales) para el CES 2020

Los televisores sin marcos, los «reales» sin ningún tipo de bisel, están a punto de llegar al mercado de la mano de Samsung y tendremos oportunidad de verlos en el CES 2020.

La rebaja de los biseles como parte del adelgazamiento de las pantallas de visualización desde que se acabaron los «culos» de los modelos de rayos catódicos, ha sido una tendencia hacia la que ha aspirado la industria de los televisores. Y no solo ellos; monitores o móviles inteligentes la han seguido de igual manera.

Sin embargo, a pesar del marketing de los «cero-biseles», siempre han tenido que tener algún tipo de marco aunque fuera de mínimo tamaño donde encajar el panel. Ahora, medios surcoreanos informan que Samsung presentará en la feria de Las Vegas los primeros televisores sin marcos reales de la industria.

Un diseño extremo y arriesgado que implica «soldar» el panel de la pantalla al cuerpo principal. Todo apunta que la división de pantallas de Samsung, junto a empresas especializadas del país como Shinsegye Engineering que pondría el proceso de inserción y Taehwa Precision como suministrador de piezas.

Aunque algunos responsables de la división de pantallas de Samsung habían mostrado su preocupación por los problemas de integridad estructural que podrían surgir de este tipo de diseños (separación del panel del cuerpo principal) parece que las muestras de ingeniería habrían logrado superarlos y el jefe de Samsung Electronics Kim Hyun-seok XX, habría dado el visto bueno para su fabricación. Realmente, si alguien puede atreverse con este tipo de diseños extremos es el líder en venta de televisores.

Teniendo en cuenta que Samsung patentó en octubre de este año la marca registrada Zero Bezel, la información sugiere que los nuevos televisores sin marcos de Samsung se comercializarán con ese nombre. En principio será una versión de 65 pulgadas de diagonal que será presentado en el CES para producción en masa a partir de febrero. Los Samsung Zero Bezel solo estarán disponibles en ese y tamaño superiores, lo que podría significar que el proceso de fabricación es lo suficientemente complicado como para que no sea adecuado para tamaños más pequeños o que Samsung quiere diferenciar aún más sus televisores premium a medida que un mayor número de consumidores optan por pantallas con diagonales de mayor tamaño.

No se conoce el tipo de panel, aunque suponemos que empleará la gran apuesta de Samsung, la nanotecnología Quantum Dot o QLED. Tampoco sabemos si será plano o curvo (más difícil todavía) y si apostará por ofrecer resolución 8K para cerrar el círculo. No serán económicos. Los veremos en enero en el CES.