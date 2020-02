Google Chrome avanza con paso firme en la erradicación de las URL

Google desea desde hace tiempo acabar con las URL como una medida para mejorar la seguridad y la identificación de los sitios web, cosa que tiene sentido si tenemos en cuenta que los ataques de phishing han ganado mucha complejidad y sofisticación, hasta el extremo de poder engañar hasta a los usuarios más avispados.

¿Y cómo pretende Google acabar con las URL? Aquí el gigante de Mountain View tiene dos grandes bazas para ir implementando dicha medida: Chromium y Chrome. Siendo más concretos y según han explicado en BleepingComputer, en la versión 71 de Chrome se introdujo una característica experimental llamada “Query in Omnibox” que elimina el despliegue de la URL cuando se realiza una búsqueda, y que puede ser habilitada desde la sección “chrome://flags” del navegador (debido a que está en fase experimental no está habilidad por defecto).

Después de activar (establecer en Enable) “Query in Omnibox” se reinicia el navegador para habilitar la característica. No es necesario utilizar el buscador de Google, sino que aparentemente vale cualquiera que sea conocido. Tras realizar la búsqueda se ve cómo la barra de direcciones no cambia, permaneciendo el término buscado junto al icono del buscador utilizado, aunque se puede mostrar la URL haciendo clic con el botón secundario del ratón sobre la barra de direcciones.

Para que quede claro el cambio, ponemos el ejemplo de la misma búsqueda realiza con “Query in Omnibox” desactivada.

Google ha explicado que para la mayoría de las personas las URL son difíciles de leer y entender, haciendo que no se pueda confiar en ellas y que no resulten un buen medio de identificación para los sitios web. Debido a que los inconvenientes mencionados pueden terminar mermando la seguridad, la compañía pretende quitar poco a poco elementos de la URL hasta que no quede nada, cuestionando el método actual mientras van descubriendo, según sus propias palabras, la forma correcta de transmitir la identidad un sitio web. Un ejemplo de esto es la eliminación del despliegue de la “www” en todos los subdominios desde Chrome 79.

Las URL tal y como las conocemos actualmente no son un elemento seguro para los usuarios, sin embargo, ya están surgiendo voces diciendo que esta es otra maniobra que permite a Google avanzar en la imposición de sus normas sobre cómo debe funcionar la web, y viendo que Microsoft ha claudicado ante Chromium, las posibilidades de ver eso materializado han aumentado debido que no es necesario tener Chrome para hacer uso de “Query in Omnibox”, ya que puede ser activado en otros navegadores como Vivaldi.