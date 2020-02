A finales de 2016 se confirmó que TCL Communication Technology Holdings Ltd. iba a seguir fabricando smartphones bajo la marca BlackBerry, una noticia que fue recibida con entusiasmo por los fans de la compañía canadiense tras la salida de esta del mercado smartphone.

La situación fue muy simple. A BlackBerry no le salían las cuentas, su posición como fabricante de smartphones no tenía sentido debido a las bajas ventas y a su enorme pérdida de popularidad, así que decidió salir de ese mercado y centrar sus recursos en su división de software y de servicios y soluciones de seguridad.

Era la única manera de evitar que la compañía se hundiera por completo, y funcionó. Sin embargo, para evitar la desaparición total de su marca del sector smartphone BlackBerry decidió licenciar su marca a TCL Communication Technology Holdings Ltd., una compañía que ha estado fabricando terminales durante los últimos años en un intento, infructuoso, de recuperar aunque fuese una pequeña parte de la grandeza que tuvo antaño la firma canadiense.

El caso es que no solo no lo ha conseguido, sino que TCL Communication Technology Holdings Ltd. tiene claro que no merece la pena seguir intentándolo, y por ello no piensa renovar el acuerdo que firmó con BlackBerry. No habrá, por tanto, nuevos smartphones bajo dicha marca, al menos hasta nuevo aviso.

BlackBerry muere dos veces, ¿habrá una tercera?

Es la pregunta «del millón». TCL Communication Technology Holdings Ltd. creyó que había potencial por explotar y que dicha marca tenía posibilidades, pero se equivocó por completo. El último terminal que se atrevió a lanzar fue el BlackBerry KEY2 LE, un dispositivo de gama media con teclado físico que todavía se comercializa, a pesar de que llegó al mercado en agosto de 2018.

No hay duda de que el dominio de Samsung, Huawei y Apple en el sector smartphone ha hecho mucho daño a BlackBerry, y que la presión de marcas como Xiaomi y Oppo, que ofrecen un excelente valor en relación precio-prestaciones, ha reducido aún más las posibilidades de supervivencia de los terminales BlackBerry, pero también debemos trasladar parte de culpa a TCL Communication Technology Holdings Ltd., ya que la compañía no solo mantuvo la esencia clásica de la marca canadiense, sino que también repitió sus errores.

En este sentido quiero destacar el tema del precio de venta. Los terminales BlackBerry que llegaron al mercado durante los tres últimos años pecaron de tener un valor precio-prestaciones muy pobre, es decir, resultaban muy caros para lo que ofrecían, sobre todo cuando los comparábamos con las principales soluciones de firmas como Huawei y Xiaomi.

La finalización del acuerdo entre TCL Communication Technology Holdings Ltd. y BlackBerry termina el 31 de agosto de este año. ¿Se atreverá alguien a recoger el testigo y a seguir fabricando smartphones bajo esa marca o será un adiós definitivo? No tardaremos mucho en descubrirlo, pero el hecho de que TCL no quiera aprovechar para lanzar un último terminal antes de que finalice el acuerdo sirve de indicativo para entender lo malas que habrían sido las ventas de sus modelos anteriores.