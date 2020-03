El Gobierno español prorroga el estado de alarma 15 días

Cuando aún no hemos cumplido ni siquiera con la mitad de la primera quincena de encierro forzada por el estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado día 14 de marzo, se acaba de comunicar que este será prorrogado durante al menos 15 días más, debido a la crisis provocada por el coronavirus.

En su reunión de esta mañana con los líderes autonómicos, Pedro Sánchez les ha informado de su decisión de ampliar 15 días el estado de alarma. «Lo peor está por llegar y pondrá al límite nuestras capacidades», ha dicho el presidente, que anoche comparecía en televisión para repetir lo que todos sabemos: la situación va ciertamente a peor.

España supera actualmente los 25.000 contagiados y los 1.400 muertos, y estas cifras que se dan hoy reflejan en realidad los días previos, por lo que son susceptibles de aumentar exponencialmente, como ha ocurrido hasta el momento. De hecho, se espera que el número de contagiados se eleve de manera destacada a partir de las 640.000 pruebas rápidas para detectar la infección que ha adquirido el Gobierno, y que llegará al millón para la semana que viene.

La esperanza está en las personas que superan la infección, que ya pasa de las 2.000 y que también se espera que crezca exponencialmente, dado que la mortalidad del COVID-19 es relativamente baja. Pero se trata de una lucha contrarreloj en la que todo el interés está puesto en evitar la saturación de los servicios sanitarios para conseguir reducir la tasa de muerte, cuyo crecimiento se basa precisamente en la escasez de recursos para atender a tanto enfermo.

Sea como fuere, en España nos quedan al menos 15 días más de cuarentena forzosa, que deberá ser aprobada en trámite parlamentario extraordinario ya que así lo exige la ley. Aunque nadie dude de que será aprobada con el apoyo de la mayoría de los grupos del Congreso de los Diputados, oposición incluida. Falta pro ver si le exigen a Sánchez alguna medida más que aporte valor.

En Italia, gran foco europeo de la infección, han decidido finalmente cesar toda actividad productiva no esencia, tal y como les recomendaron los expertos chinos que acudieron al país esta semana. Mientras tanto, en España todo sigue a medio gas y 15 días más no parece que vayan a aportar solución ninguna, si no se imponen nuevas medidas y restricciones.