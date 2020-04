Hagamos un poco de historia: el 29 de junio de 2007 Steve Jobs sacó de un bolsillo de su pantalón vaquero el primer iPhone que pudimos ver. Y probablemente el primer rumor sobre cómo sería el siguiente iPhone empezó a circular el 30 de junio de 2007. Bueno, de acuerdo, quizá he exagerado, pero es indudable que las especulaciones sobre qué vendrá a continuación. Desde hace más de 12 años, desayunamos casi cada día con teorías muy fiables y otras absolutamente descabelladas.

Hoy Jon Prosser, un reputado analista nos ha sorprendido con un interesante vaticinio. Y es que, de ser cierto lo que plantea en este tweet, Apple estaría tan lejos de considerar sustituir el conector lightning por otro del tipo USB-C, que antes de dar ese paso haría que su smartphone fuera 100% wireless. Y lo que da por sentado de manera categórica es que la próxima generación, el iPhone 12, no contará con este tipo de conector.

I feel like I shouldn’t have to say this, but no — there’s absolutely not USB-C in iPhone 12.

Apple will go portless before they go USB-C.

