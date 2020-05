Desde sus primeros dispositivos, Apple ha ofrecido numerosos sistemas de seguridad para tratar de evitar la instalación de software no aprobado, limitando la instalación de aplicaciones no presentes o disponibles en la App Store al proceso de liberar sus teléfonos y tabletas. Sin embargo, esto también ha provocado que, con mayor o menos rapidez, los fans hayan ido creando distintos programas de jailbreak como Unc0ver, capaz de saltarse las restricciones y realizar un jailbreak para iOS 11 y todas las versiones posteriores del sistema operativo hasta la fecha.

Se trata así del segundo gran golpe a Apple desde 2015, cuando la llegada de la nueva característica de seguridad del núcleo «Rootless» y otras iniciativas para salvaguardar iOS hicieron acto de presencia por primera vez.

Tal y como explicaba el desarrollador principal de Unc0ver a Wired, “Este jailbreak básicamente se limita a agregar excepciones a las reglas existentes. Solo permite leer nuevos archivos de jailbreak y partes del sistema de archivos que no contienen datos del usuario”. Y es que con unos sistemas de protección cada vez más complejos, no deja de ser curioso que los métodos utilizados para saltarnos sean cada vez más simples, con casos sonados como el Denuvo de Doom Eternal.

Según han confirmado ya los primeros usuarios, incluidos los investigadores que lo probaron antes de su lanzamiento, todos los jailbreak para iOS 11 y versiones superiores funcionan según lo previsto. No obstante, dado que su desarrollo se ha llevado a cabo de manera totalmente sigilosa frente a Apple, y la consiguiente no publicación de su código abierto, la comunidad todavía no ha tenido tiempo de evaluar completamente el jailbreak o las afirmaciones de Unc0ver sobre sus protecciones de seguridad.

Por su parte, los desarrolladores de Unc0ver aseguran que esta herramienta de jailbreak no sólo afecta el modelo de seguridad central de iOS, sino que se basa en una vulnerabilidad de día cero que todavía se encuentra presente en las versiones de iOS 11, iOs 12 e iOS 13. Y es que tal y como vimos con el último jailbreak de iOS 12.4, en esta ocasión volvemos a encontrarnos con una herramienta que aprovecha los propios errores de la compañía de Cupertino.

No obstante, la publicación y gran repercusión mediática de esta herramienta habrá hecho saltar ya las alarmas dentro de Apple, aunque según las estimaciones de estos desarrolladores, Apple necesitaría un mínimo de dos a tres semanas para poder preparar una solución y lanzar un parche efectivo.

Además, si se realiza una copia de seguridad del dispositivo antes de instalar el jailbreak, se podrán borrar todos los rastros del mismo al volver a esa copia de seguridad. Y es que aunque las modificaciones del kernel que hace la herramienta jailbreak no persisten cuando reinicia su dispositivo, sí que permanecerán los archivos para jailbreak en el sistema, facilitando en gran medida el restablecimiento del jailbreak simplemente ejecutando la herramienta nuevamente.

Así pues, por el momento todavía se pueden realizar estos jailbreak para iOS 11, bajo responsabilidad propia, para liberar cualquier iPhone 11 de forma fácil y «segura». Y es que aunque la utilidad añadida de estos jailbreak es más que conocida, el propio proceso de liberación de los terminales suele comprometer la seguridad de los mismos, ya que a menudo supone la apertura de vulnerabilidades frente a la instalación de malware.