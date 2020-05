Arkane Studios ha adquirido una gran popularidad por la franquicia Dishonored, pero lo cierto es que este estudio tiene mucha historia a sus espaldas, y de hecho estuvo a cargo de Half-Life Episode 4, un proyecto tan interesante como (relativamente) poco conocido que, por desgracia, nunca llegó a ver la luz.

Noclip ha publicado un documental dedicado a Arkane Studios a través de su canal de Youtube donde podemos repasar algunos de los juegos más importantes del estudio, y entre ellos se encuentra, como no podía ser de otra forma, Half-Life Episode 4, también llamado Return to Ravenholm.

Todo seguidor de la franquicia Half-Life debería recordar a la perfección Ravenholm, aquella ciudad minera que antaño sirvió de refugio a la resistencia, y que acabó siendo infestada con una gran cantidad de Headcrabs, lo que convirtió a Ravenholm en una ciudad fantasma. Recuerdo a la perfección mi primera andadura por dicho escenario, y debo decir que tanto la ambientación como el diseño artístico fueron simplemente sublimes.

Half-Life Episode 4, lo que pudo ser y no fue

A partir del minuto 33 del vídeo adjunto empieza el desglose de información sobre Half-Life Episode 4. Una de las cosas que más me llama la atención es que Arkane Studios desarrolló varias armas nuevas para esta entrega, entre las que destaca una conocida como «cañón magnético». Tenía cosas en común con el arma gravitatoria, pero estaba centrada en las particularidades del magnetismo.

Como podemos ver en las escenas de juego real tanto el diseño de los escenarios como el de los enemigos rayaba a un gran nivel, y eso que el juego nunca llegó a salir de su fase pre-Alpha. Los zombis y la localización del hospital le daban a Half-Life Episode 4 un toque de terror bastante interesante, y las nuevas armas permitían ofrecer una jugabilidad verdaderamente innovadora en un género tan manido como el de la acción en primera persona.

Ya hemos hablado del cañón magnético, pero fijaos también en el potencial que tiene la pistola de clavos, que permite crear corrientes eléctricas con las que activar objetos e interruptores, y también nos da la posibilidad de chamuscar a los zombis.

En fin, una lástima que Half-Life Episode 4 acabase siendo cancelado, el juego tenía muy buena pinta tanto a nivel técnico como jugable, y podría haberse convertido en uno de los grandes. El tiempo no ha pasado en balde, su acabado gráfico no está a la altura de los estándares actuales, pero en mi caso debo decir que me ha gustado tanto que estaría dispuesto a comprar una versión terminada aunque no se mejorase su acabado técnico, ¿y vosotros?