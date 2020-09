IFA 2020. Seguimos en la feria alemana cubriendo una presentación de producto que se acumula por momentos antes de la apertura oficial que sucederá mañana.

Toca MSI y como hemos visto de Alienware, el fabricante taiwanés apuesta por los jugadores en PC con un sobremesa donde destaca -como no- las gráficas NVIDIA Ampere y un monitor que apuesta por otra de las características novedosas que van a llegar al mercado: paneles de 360 Hz.

MSI MEG Aegis Ti5

Estamos ante un PC de sobremesa con diseño de ciencia ficción. Más allá de ello tenemos que destacar un mando circular que situado en el frontal del chasis que permite controlar varias características de su funcionamiento. Permite seleccionar entre diferentes configuraciones de rendimiento del sistema y mostrar su estado. También funciona como botón de inicio de juegos y gestión de sus perfiles, configurar el sonido, la iluminación y otras funciones a través del software MSI Dragon Center.

Su base hardware está compuesta por uno de los nuevos y más potentes procesadores de Intel para el mercado de consumo, el Core i9 10900K de 10 núcleos y 20 hilos instalado en una placa base MSI con chipset Z490. Para el apartado gráfico, MSI también apuesta por lo suyo con una tarjeta dedicada propia de la marca, GeForce RTX 3080.

Su capacidad de memoria RAM DDR4 se eleva a 128 Gbytes en cuatro slots y el almacenamiento interno se sitúa también a gran nivel con tres conectores M.2 2280 para SSD NVMe, dos bahías de 2,5 pulgadas para SSD SATA y una bahía de 3.5 pulgadas para un disco duro adicional. O una unidad óptica.

El MSI MEG Aegis Ti5 monta una fuente de alimentación 80 Plus Gold de 750 vatios, soporta conectividad avanzada como Wi-Fi 6, Ethernet LAN 2.5G, Bluetooth 5.1 y Thunderbolt. En el frontal vemos puertos USB Tipo-C conectados internamente a USB 3.2, salidas de audio para micrófono y auriculares. No sabemos disponibilidad y precio para esta máquina de diseño espectacular y gran potencia. No será de rango económico.

MSI Oculux NXG253R

Otro de los nuevos monitores con frecuencia de actualización extrema de 360 Hz. Un «arma de guerra» en pantallas de última generación aunque lo vemos limitado a profesionales de deporte electrónico y grandes entusiastas.

Su tamaño se limita a 25 pulgadas al igual que su resolución nativa a 1080p. Soporta la tecnología de sincronización G-Sync Ultimate y la nueva función Reflex Latency Analyzer, un sistema de latencia realmente preciso, que detecta los clics en el ratón y mide cuánto tiempo tarda en mostrarse en los píxeles.

El monitor ofrece un tiempo de respuesta de 1 ms (GTG) y el sistema de iluminación Mystic Light para personalizar el conjunto. El nuevo Oculus de 360 Hz estará disponible en el mes de noviembre con un precio oficial de 799 dólares.