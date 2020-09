Samsung The Premiere, un proyector 4K para salones exigentes

IFA 2020. Samsung The Premiere es un proyecto de ultracorto alcance que la firma surcoreana encuadra en su catálogo de productos de ‘estilo de vida’ junto a los televisores The Serif, The Sero y The Terrace.

Más allá del marketing, la verdad es que muchos usuarios estaríamos encantados de hacerle un hueco en nuestro salón, porque un proyector es un dispositivo excelente para un sistema de cine en casa (o de juegos) como gran alternativa a los televisores.

Samsung The Premiere incluye dos modelos distintos, LSP9T y el LSP7T. El primero es el más avanzado ya que es el primer proyector de la industria con certificación HDR10+. Soporta resoluciones nativas 4K con sistema de triple láser, ofrece un brillo máximo de 2.800 lúmenes ANSI y puede proyectar imágenes de hasta 130 pulgadas de tamaño (120 pulgadas para el LSP7T).

Samsung dice que se pueden colocar directamente frente a una pared, pero no ha ofrecido detalles sobre la distancia mínima necesaria para que sea capaz de proyectar una imagen utilizable.

Incluyen woofers incorporados y soportan sonido envolvente Acoustic Beam, por lo que no obligan a tener una configuración de audio independiente (aunque es ideal) para disfrutar del contenido.

Los proyectores incluyen un modo ‘Cineasta’, que se supone permite a los usuarios ver las películas tal y como las diseñaron los directores. Además de todos los servicios disponibles en la plataforma Smart TV de Samsung, el proyector también se puede utilizar para duplicar la pantalla.

Samsung The Premiere estará disponible en Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Italia, España y países nórdicos a lo largo de este año. No sabemos precio. La gama alta en proyectores no suele ser económica, pero son todo una gozada.