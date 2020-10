Totalmente salido de la nada, se acaban de filtrar las primeras imágenes y detalles sobre el nuevo Lenovo Yoga Slim 7i Carbon, con la aparición de lo que parece ser uno de sus montajes promocionales.

Tal y como podemos ver en este vídeo, el nuevo Yoga Slim 7i Carbon llegaría bajo un diseño minimalista y elegante que apuesta por un color blanco intenso en el que sólo destacarían un parco de pantalla negro, y el logotipo plateado de la familia en su cubierta. Así pues, una de las características principales de este portátil es su peso ultraligero, el cual podría estar relacionado con la presencia de unos materiales de fibra de carbono rígidos y la premisa de un no sacrificar ninguna de sus prestaciones, prometiendo un «rendimiento inigualable» qué lo hará «diferente de todo lo que creemos saber sobre los ordenadores portátiles«.



No obstante, todavía podríamos tratar de rascar un poco más los pocos detalles conocidos. Resulta curioso por ejemplo que, pese a su carácter y características exclusivas, el Yoga Slim 7i Carbon llegue como parte de la familia Yoga 7 y no de la Yoga 9, normalmente destinada a sus productos premium. Algo que nos hace pensar que quizás no se trate de un ordenador tope de gama, sino de un producto algo más asequible. Por otra parte, también resalta la nomenclatura ‘i’ en su nombre, que tal y como hemos podido ver en anteriores ocasiones, podría hacer referencia a la presencia de unos procesadores Intel Tiger Lake.

Pero por desgracia, por el momento esta es toda la información que se conoce sobre el Yoga Slim 7i. Y es que de hecho ni siquiera se ha confirmado todavía su existencia por parte de Lenovo. No obstante, la gran pérdida que puede suponer para la compañía este adelante, podría forzar al adelanto de su presentación oficial.