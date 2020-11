EdrawMax: diagramas sin límites

Si necesitas una herramienta para crear diagramas y todavía no conoces EdrawMax, de la compañía Wondershare, probablemente leer esto sea de lo mejor que te puede pasar en ese sentido. Y si todavía no te has planteado qué puede hacer una aplicación de este tipo por ti, te interesa seguir leyendo, porque son tantas las utilidades que tiene la representación gráfica de información y de procesos, que seguramente al finalizar ya te estarás planteando todos los usos que puedes darle.

Y es que, en ocasiones, y para muchas personas, hablar de diagramas, de mapas, de esquemas, etcétera, puede resultar un tanto abstracto, y por ello es interesante dar un vistazo a algunas de las muchas utilidades que tienen los diseños que, de una manera rápida y sencilla, puedes componer con eDrawMax. Seguramente el mejor primer paso para ello sea contarte que cuenta con una enorme colección de plantillas y en la, entre otras muchas, encontrarás bases para diseñar diagramas de procesos, mapas mentales, esquemas de red, mapas genealógicos, diagramas de flujo, líneas temporales… la lista es interminable.

Para facilitar al máximo el diseño de los diagramas, EdrawMax cuenta con plantillas organizadas en nada menos que 25 categorías, cada una de ellas compuesta por múltiples subcategorías con las que podrás crear más de 260 tipos de diagramas. Una organización que facilita encontrar exactamente aquello que necesitamos, y empezar a personalizar el diseño de manera inmediata. Gracias a estas plantillas, podrás reducir sustancialmente el tiempo empleado para completar un diagrama, al contar ya tanto con la estructura del mismo como con los elementos gráficos para componerla.

Por otra parte, si estás buscando todavía más inspiración, las plantillas de diagramas también se pueden mostrar agrupadas por roles profesionales: Ventas, desarrollo de negocio, ingeniería, IT, gestión de recursos humanos… basta con escoger el rol adecuado y EdrawMax te mostrará una completa selección de plantillas específicas para dichas actividades, y que podrás empezar a utilizar con tan solo un par de clicks de ratón.

Editar diagramas con EdrawMax

Una vez elegida la plantilla, o si tienes las ideas muy claras y quieres partir de cero en lo referido al diseño, EdrawMax es un potente editor gráfico con todas las funciones y elementos necesarios para que tu única preocupación sea representar gráficamente aquello que deseas. Lo primero que te llamará la atención es su biblioteca, una extensa colección de formas, símbolos y gráficos. A este fin, para no saturar al usuario, en vez de mostrar siempre todas las bibliotecas, EdrawMax te mostrará las más afines al tipo de diagrama que has elegido, si bien puedes emplear su función de búsqueda y, de inmediato, podrás ver todos los elementos que buscabas.

Así, por poner un ejemplo, si deseas crear un diagrama de flujo de datos, pero quieres adornarlo un poco puedes, por ejemplo, escribir «flecha» en la caja de búsqueda y, en ese momento, verás todos los elementos gráficos con forma de flecha que puedes emplear en el diagrama. Y sí, efectivamente, he dicho flecha, y no arrow (flecha en inglés), puesto que EdrawMax está totalmente traducido al castellano, algo que reduce mucho su curva de aprendizaje y facilita encontrar lo que buscas en la biblioteca.

Si hablamos de la gestión de los objetos del diagrama, EdrawMax cuenta con muchas funciones inteligentes que facilitan esta tarea. Por defecto, todos los elementos del mismo se ajustan a la cuadrícula, permitiendo siempre un ajuste al detalle de su posición. Además, muestra automáticamente guías visuales que son de gran ayuda para alinear los diversos elementos del gráfico, así como ajustar su tamaño (tanto horizontal como vertical) para garantizar que son idénticos.

Con respecto a las conexiones (algo fundamental en muchos tipos de diagramas y esquemas), cada elemento de EdrawMax diseñado para tal fin cuenta con cuatro nodos (a diferencia de otras herramientas de este tipo, que solo ofrecen dos, uno de entrada y otro de salida), lo que permite definir entradas y salidas múltiples de cada punto, una enorme flexibilidad. Y una vez establecidas las conexiones entre los nodos, si cambias la posición de algún objeto en el diagrama, las líneas de conexión se ajustarán automáticamente. Esto te facilita la reorganización de un esquema a medio diseñar sin perder los vínculos que ya has definido.

Una vez que hayas terminado con el diseño del diagrama, EdrawMax te ofrece múltiples opciones para compartirlo con quien desees. Puedes exportarlo como una imagen (en formatos Jpg y Tiff), como Pdf, en formato PostScript (PS) y PostScript encapsulado (EPS), en los principales formatos de Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint), como documento HTML, como gráfico vectorial (SVG) y, si lo vas a compartir con alguna persona que emplee Microsoft Visio, también podrás exportarlo a este formato. Y para hacerlo todo aún más sencillo, también podrás enviarlo por correo electrónico directamente desde el programa.

Como puedes ver, EdrawMax te ofrece todo lo que necesitas para diseñar diagramas profesionales de una manera sencilla y en cuestión de minutos. No obstante, y como no hay nada mejor que poder probar uno mismo, Wondershare ofrece la posibilidad de descargar una versión de prueba, que podrás descargar desde su página web, así como los planes y precios de las versiones para Windows, MacOS X y las principales distribuciones de Linux.