Whatsapp prueba un interesante «Modo de vacaciones»

Que Whatsapp (y a su vera otros tantos servicios de mensajería instantánea para smartphones) se ha convertido en un canal de comunicación fundamental en las vidas de muchas personas, es tan innegable como que Whatsapp (y a su vera etc, etc, etc.) es, a día de hoy, una de las razones por las que cuesta tanto desconectar de vez en cuando. Y es que las notificaciones que nos indican que alguien nos ha escrito son, para muchas personas, algo que debe ser gestionado de inmediato.

Afortunadamente, con el tiempo sus responsables han ido siendo conscientes del tipo de presión que suponen estos mensajes y por ello, desde hace ya tiempo, se han ido añadiendo a Whatsapp diversas funciones que permiten silenciar conversaciones y grupos por diversos rangos temporales. El último avance a este respecto, y como ya te contamos hace algunas semanas, es que Whatsapp ya permite silenciar los grupos para siempre, si bien para implantarla se ha eliminado la posibilidad de silenciarlas por un año.

Y ahora sabemos, por Wabetainfo, que para abundar en este sentido Whatsapp está probando el denominado «Modo de vacaciones» en su servicio. La función solo está disponible de momento en la versión beta para Android, y no hay información alguna por parte de Facebook, propietaria del servicio. Por lo tanto aún se desconoce cuándo llegará a todos los usuarios, ni si el funcionamiento que muestra en la fase actual de pruebas será el definitivo.

En su estado actual, el modo de vacaciones de Whatsapp permite seleccionar determinadas conversaciones, tanto unipersonales como de grupo que, al ser añadidas a este nuevo apartado, y mientras que permanezcan en el mismo, estarán silenciadas y, por lo tanto, no se mostrarán notificaciones de las mismas en el teléfono. Así, para saber si se han recibido mensajes nuevos en alguna de las mismas, será necesario abrir la app y acceder a este apartado. De este modo, ya sea por vacaciones o en periodos de desconexión, este nuevo modo puede resultar muy útil.

Y aún más, la razón por la que el modo de vacaciones me parece tan interesante, es que puede emplearse para racionalizar el uso de Whatsapp para conversaciones con contactos no esenciales. Así, es posible acotar las mismas a, por ejemplo, determinadas horas. Evitar la presión que supone el tintineo constante de los mensajes y las notificaciones en pantalla puede servir de ayuda para «olvidarse» de que, en realidad, casi siempre hay alguien escribiendo en Whatsapp.

Imagen: Christoph Scholz