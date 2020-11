Xiaomi muestra sus nuevas lentes de cámara retráctil para smartphones

Si bien desde siempre Xiaomi se ha mostrado como uno de los pioneros en el campo de la fotografía para smartphones, parece que la compañía china todavía continúa experimentando con las posibilidades de las cámaras para sus teléfonos. Y es que tras sorprendernos con las cámaras bajo pantalla y ser los primeros en introducir un sensor de 108 megapíxeles en un teléfono, ayer Xiaomi nos mostró sus dos próximos sistemas de cámara: una lente de cámara retráctil de gran apertura equivalente a un objetivo de 120 mm, y una nueva lente telemacro equivalente a 50 mm.

Presentados en dos pequeños vídeos de apenas unos segundos publicados en su Twitter, pudimos ver estas nuevas lentes en funcionamiento, ya instaladas en lo que podría ser el próximo buque insignia de la compañía (o quizás sólo un terminal de pruebas) en el que se muestra esta cámara retráctil saliendo y entrando del dispositivo en un movimiento bastante rápido y fluido.

Inspired by traditional camera designs, we now introduce you the 120mm-equivalent retractable wide-aperture lens! Optimized with bigger aperture and upgraded stabilizer, you can now capture better portraits and low light images. 📸#InnovationForEveryone pic.twitter.com/VxzdlH24hI

