Jaula de Faraday: ahora en formato de tela

Solo hay algo peor que un conspiranoico que desprecia la ciencia, y es un conspiranoico que toma elementos científicos y los incorpora a sus teorías. El último ejemplo de ello lo tenemos en la jaula de Faraday. Hace solo unos días supimos de las jaulas de Faraday para el router, algo más o menos tan útil como una tienda de hielo en el Polo Norte. Pues bien, parece que esta semana todavía nos reservaba una sorpresa más al respecto, y ahora mismo me encantaría poder insertar aquí un gif animado o un meme con el texto «A veces me siento tan, tan cansado…».

La razón de ser de mi agotamiento es que, según leo en TechCrunch, investigadores han podido crear un tejido que integra un compuesto llamado MXene, que lo convierte en una jaula de Faraday. Un tejido que, sin duda, será acogido por los conspiranoicos como agua de mayo, y que hasta es posible que, en algún momento, veamos propuestas de ropa y complementos basadas en el mismo o en réplicas inspiradas en esta creación.

Es importante aclarar, eso sí, que no tengo ningún problema con que los investigadores hayan podido crear un tejido que es capaz de actuar como una jaula de Faraday. Al contrario, me parece un avance muy interesante y que, por ejemplo, puede tener mucho sentido en entornos profesionales en los que haya un nivel de radiación por encima de los niveles seguros para el ser humano. Por ejemplo, para equipos NBQ, una protección extra para la radiación puede tener mucho sentido.

Lo que no tiene sentido es vender, por poner un ejemplo, ropa con la función de jaula de Faraday para protegerse de una radiación que, a día de hoy y después de muchos estudios científicos serios, no se considera nociva para el ser humano. Quizá haya quien quiera un bolsillo de Faraday para guardar el móvil y protegerse así de las señales que recibe y emite. Claro que, en tal caso, hay un remedio bastante más sencillo y económico: poner el teléfono en modo avión o apagarlo por completo.

Pero, claro, apuesto a que si finalmente se comercializan prendas con este tejido o similares, ocurrirá como con la jaula de Faraday para el router, es decir, que su capacidad de aislamiento será parcial. ¿Y en qué se traduce eso? Pues en que el dispositivo en cuestión se conectará y desconectará de manera intermitente, lo que a su vez generará un mayor tráfico de datos (es decir, de señales emitidas y recibidas), la batería durará menos, es probable que el dispositivo se caliente más y… bueno, y nada más, si es que eso te parece poco.

Las jaulas de Faraday funcionan porque la radiación es bloqueada por ciertos metales, siempre y cuando los orificios de los mismos (si es que los tienen) tengan un tamaño inferior al de la longitud de onda de la señal que se pretende bloquear. Volviendo al ejemplo del microondas que puse el otro día (y por cierto, Julián, mil gracias por la aclaración, efectivamente estaba confundido), los agujeros que puedes ver en la puerta tienen un tamaño inferior al de las ondas generadas por el magnetrón, haciendo imposible que éstas salgan de la jaula de Faraday que es ese dispositivo en el que calentamos el café por la mañana.

Solo se me ocurre un uso, más allá del profesional, en el que tenga sentido que un usuario particular quiera una jaula de Faraday para el móvil, y es el de protegerse frente a determinado tipo de ataques, como el recientemente difundido por Project Zero. Pero, claro, esto es otra historia, y en este caso puede que ni una jaula de Faraday ineficiente sea remedio.

