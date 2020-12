Leo un artículo en The Verge y, todavía frotándome los ojos e incluso pellizcándome para confirmar que estoy despierto, tengo que empezar con un mensaje clave: por favor, no compres una jaula de Faraday para el router, no te gastes entre 100 y 200 euros en una jaula de Faraday para el router y, salvo circunstancias excepcionales, no metas tu router en una jaula de Faraday. No, al menos, hasta que hayas terminado de leer esta noticia. Y el 5G no te ha robado el alma hasta ahora, seguro que podrás resistir unos minutos más.

Si sabes cómo funciona un router y qué es una jaula de Faraday, seguramente tú también te hayas frotado los ojos al tiempo que experimentas una cierta sensación de irrealidad porque, ¿qué sentido tiene? Es como meter una lámpara en una caja opaca, impidiendo así que la luz traspase la misma. Con el añadido, claro, de decepcionarte cuando ves que, al encenderla, sigues estando a oscuras. Que, «sorprendentemente», la luz no sale de la caja.

El caso es que, al hilo de las múltiples conspiranoias alrededor de 5G, como las que afirman que estas redes son responsables del coronavirus, algunos vendedores de humo han visto una oportunidad de oro: vender una jaula de Faraday para el router, es decir, una caja que impide que la radiación electromagnética entre y salga de la misma. Porque, claro, eso de radiación electromagnética y espectro radioeléctrico suena fatal.

No mencionan sus vendedores, en las descripciones de sus productos, que una jaula de Faraday para el router, si funciona bien, no permitirá la comunicación entre el router y los dispositivos que lo emplean para conectarse a Internet mediante WiFi. Porque, no lo olvidemos, la señal de WiFi también se transmite a través del espectro radioeléctrico, en unas bandas concretas del mismo. Una jaula de Faraday para el router impide que se produzca dicha comunicación.

La parte más «divertida» de todo esto, es que algunos de los compradores han publicado reseñas en las que afirman que no pueden conectarse a Internet desde que han «encerrado» al router. Otros, sin embargo, solo se quejan de que la intensidad de la señal ha disminuido bastante, y que ahora su conexión es mucho más lenta. Lo que me genera una duda: ¿una jaula de Faraday para el router que permite conectarse es un producto que cumple su función o está defectuoso? Porque si es una jaula de Faraday…

¿Por qué una jaula de Faraday para el router es una estupidez?

En primer lugar, como ya he comentado antes, la función de una jaula de Faraday es bloquear las ondas de radio entrantes y salientes. Así, si la caja está bien diseñada, una vez que el router esté en su interior ya no será posible conectarse a Internet a través del mismo mediante WiFi. Y si pese a que el router está dentro de una sigue habiendo señal de WiFi, es que la caja está mal diseñada y, por lo tanto, no está cumpliendo su función.

Por otra parte, una jaula de Faraday para el router no tiene sentido porque las ondas que emplean los distintos estándares de WiFi, 5G, Bluetooth, etcétera, son radiaciones del tipo no ionizante. ¿Y qué quiere decir esto? Muy sencillo, que la señal no porta la suficiente cantidad de energía como para afectar a los electrones de los átomos y, en consecuencia, degradar las células. Una señal no ionizante es incapaz de generar este tipo de daños. Una jaula de Faraday para el router no previene ningún daño, por la sencilla razón de que la señal inalámbrica de un router no puede producir ningún daño.

En nuestro día a día convivimos con radiación no ionizante, que nombrada así suena mal, pero que no supone ninguna amenaza. Distinto es, por ejemplo, el caso de los hornos microondas, en cuyo interior hay un magnetrón que genera radiación ionizante. ¿Nunca te has preguntado por la razón de ser de esa rejilla de círculos que suelen tener en la puerta? Pues sirve para completar la jaula de Faraday que tienen todos los microondas rodeando el magnetrón. Los dispositivos que emiten radiación ionizante cuentan con las necesarias protecciones, una jaula de Faraday para el router no, porque no la necesita.