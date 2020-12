Descifran el código del «Asesino del Zodíaco» 51 años después

El «Asesino del Zodíaco» fue un asesino en serie que actuó en California a finales de los años 60 y en apenas diez meses mató a siete personas confirmadas, aunque confesó haber asesinado 37 víctimas en una de las cartas que envió a un diario de San Francisco.

La historia de este asesino real del que se sigue desconociendo su identidad ha tenido impacto popular a través de múltiples referencias mediáticas. Quizá conozcas su historia del libro Zodiac y de la película del mismo título de David Fincher. La película Harry el sucio está fuertemente inspirada en el caso, lo mismo que un episodio de la serie de TV Millennium u otro de American Horror Story. También hay referencias en los videojuegos, ya que el protagonista de Manhunt 2 tiene un gran parecido con el asesino y Watch Dogs 2 incluye una serie de misiones inspiradas en este criminal.

El Asesino del Zodíaco gustaba de enviar cartas al San Francisco Chronicle con sus fechorías y como provocación a las fuerzas del orden, y entre ellas destacó una misiva cifrada. Es conocida en la comunidad de criptógrafos como la Z-340 debido a que consta de 340 caracteres. A pesar de los mejores esfuerzos de profesionales, aficionados y especialistas del FBI, el contenido del rompecabezas ha sido un misterio hasta este mes.

Un grupo internacional de criptógrafos ha logrado descifrarlo 51 años después. La teoría era que el Asesino del Zodíaco había reorganizado los caracteres del mensaje basándose en un conjunto de reglas, lo que dificultaba su resolución. Estaban en lo correcto. Una manipulación en particular descubrió algunas frases clave que incluían «tratando de atraparme» y «la cámara de gas». Siguiendo el rastro de migajas el equipo pudo encontrar la solución completa, que traducida al español dice los siguiente:

«ESPERO QUE SE ESTÉN DIVERTIENDO MUCHO EN TRATAR DE ATRAPARME

ESE NO ERA YO EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LO CUAL TRAE A COLACIÓN ALGO SOBRE MÍ

NO TENGO MIEDO DE LA CÁMARA DE GAS PORQUE ME ENVIARÁ AL PARAÍSO TODO MÁS PRONTO PORQUE AHORA TENGO SUFICIENTES ESCLAVOS QUE TRABAJAN PARA MÍ DONDE TODOS LOS DEMÁS NO TIENEN NADA CUANDO LLEGAN AL PARAÍSO

ASÍ QUE TIENEN MIEDO DE LA MUERTE YO NO TENGO MIEDO PORQUE SÉ QUE MI NUEVA VIDA SERÁ FÁCIL EN EL PARAÍSO DE LA MUERTE»

La solución se presentó al FBI que verificó el descubrimiento a finales de la semana pasada. La solución, desafortunadamente, no proporciona ninguna evidencia tangible que apunte a la identidad real del Asesino del Zodíaco, uno de los grandes asesinos en serie de la historia del que solo se pudo concretar que tenía entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes; que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia.

Los criptógrafos han publicado un vídeo con el desarrollo del cifrado, pero el misterio que rodea a la identidad del criminal continúa.