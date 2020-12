Los compradores de las versiones de PS4 y Xbox One podrán devolver Cyberpunk 2077 y recuperar el dinero pagado, según ha anunciado el estudio polaco CD Projekt en respuesta a las numerosas críticas recibidas por unas variantes que nunca deberían haber llegado al mercado. O al menos en un estado que no es digno para un título esperadísimo y que pretende aspirar al título de ‘juego del año’.

«Deberíamos haber prestado más atención para crear un mejor videojuego en PlayStation 4 y Xbox One», explican en un tuit donde piden disculpas por «no mostrar el juego» antes de que llegara al mercado «y en consecuencia, no daros la oportunidad de tomar una decisión más meditada de su compra».

CD Projekt, en todo caso, solicita que los usuarios le den una nueva oportunidad ya que prometen (ya lo hicieron antes del lanzamiento ante los rumores sobre el retraso del juego) que las actualizaciones que están preparando solucionarán los fallos del juego. «Siempre queremos que todos los que compran nuestros juegos queden satisfechos con la compra. Así que nos encantaría que nos dieras la oportunidad de hacerlo, pero si no estás contento con el juego en consolas y no quieres esperar a las actualizaciones, puedes optar por devolver tu copia del juego», explican.

Las actualizaciones llegarán en dos partes, en enero y febrero, centradas especialmente en mejorar las versiones de PS4 y Xbox One. También las de PC y las de las nuevas consolas. Estas funcionan mucho mejor como te mostramos en el análisis técnico que realizamos sobre el juego, pero tampoco están exentas de bugs y de glitches sonados. Si las revisiones de los medios alcanzan una puntuación media de sobresaliente, la de los usuarios la rebajan bastante.

Cómo devolver Cyberpunk 2077

Los usuarios que hayan comprado las versiones para PS4 y Xbox One y quieran devolver Cyberpunk 2077 podrán hacerlo hasta el 21 de diciembre.

Los compradores en formato digital deberán reclamarlo en el sistema de devoluciones propio de Microsoft (Xbox) y Sony (PSN).

Para las copias físicas, los usuarios deberán acudir a la tienda donde hicieron la compra.

En caso de problemas con la devolución, se puede contactar con CD Projekt en la cuenta de correo helpmerefund@cdprojektred.com y donde el estudio ha prometido «hacer lo posible» para ayudar al usuario.

Si en las plataformas digitales no creemos que haya problemas para devolverlo, en tienda física la situación para devolver Cyberpunk 2077 puede ser muy distinta y, por ejemplo, ante una pregunta de un usuario desde GAME España informan que, «en principio, salvo fallo de fábrica del soporte físico no se admiten devoluciones si los juegos han sido desprecintado». Veremos como maneja el estudio esta situación para no dejar colgados a los usuarios.

CD Projekt cayó en bolsa un 20% desde que aparecieron las primeras revisiones del juego y es probable que caiga más ante este programa de devoluciones. Tiene margen. El precio de sus acciones ha aumentado casi un 1.400% desde que lanzó The Witcher 3: Wild Hunt en 2015, impulsando su valor de mercado a casi 10.000 millones de dólares, una marca estratosférica para un estudio de videojuegos.

Aunque es de aplaudir las disculpas, el reconocimiento de errores y la asunción de responsabilidades, no es fácil de entender como un juego anunciado en 2012 llega al mercado con fallos y es injugable en dos de sus versiones. Las prisas no son buenas y tampoco una ambición desmedida por abarcar todas las plataformas. Obviamente necesitaba más tiempo de desarrollo. Una pena para un juego en otros aspectos sobresaliente.

Y una última cuestión. El caso de Cyberpunk 2077 confirma de que no se deben reservar juegos por mucho que prometan y aunque el estudio en cuestión haya respondido con nota en títulos anteriores. Tenemos una larga lista de fiascos como para no haber aprendido la lección (No Man’s Sky o Fallout 76, Anthem, Mass Effect: Andromeda…) y en la situación actual donde la distribución de juegos es mayoritariamente digital simplemente no hace ninguna falta.

Las reservas recompensan el marketing anterior al lanzamiento, pero no el juego. Mejor esperar y ver los primeros análisis y comentarios. Cyberpunk 2077 ha tenido la friolera de 8 millones de reservas. Una buena parte de ellas deberán ser devueltas.