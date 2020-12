La Office para Mac de Microsoft es la suite de productividad y colaboración más popular en la plataforma de Apple y la firma de Redmond la acaba de actualizar con varias novedades entre las que destaca el soporte nativo para la arquitectura ARM recientemente introducida por Apple en sus ordenadores personales.

Apple no ha sido siempre la gigantesca tecnológica que conoces y en 1997 pasaba por los peores momentos de su historia. Steve Jobs acababa de volver al frente del ejecutivo después de haber sido despedido años atrás y en la conferencia MacWorld Expo llegó un bombazo que ha sido calificado como «el día que Microsoft salvó a Apple».

«Necesitamos deshacernos de algunos conceptos. Necesitamos deshacernos del concepto de que para que Apple gane Microsoft tiene que perder», declaró Steve Jobs en el discurso de apertura ante la incredulidad del auditorio que no podían entender lo que estaban oyendo cuando en esos momentos Apple y Microsoft estaban en plena batalla judicial y los más fanáticos de turno parecían entender el mundo sin odiar a la compañía rival. Lo que siguió forma parte de la historia de la tecnología.

Bill Gates apareció en la pantalla gigante del evento Mac para anunciar que Microsoft compraría acciones de Apple por valor de 150 millones de dólares (sin derecho de voto) y produciría una versión de su software estrella para los ordenadores de Apple: Office para Mac. Fue recibido con sorpresa general y muchos abucheos, pero fue un salvavidas para una Apple que por entonces no podía soñar con la influencia y cifras de negocio actuales.

Office para Mac, ahora para Apple ARM

Gates prometió en el anuncio cinco años de soporte para la suite, pero ha terminado extendiéndose hasta la actualidad. Más aún, es un desarrollo que compite en calidad con la versión para Windows y Microsoft la ha cuidado como ningún desarrollo para plataformas de terceros. Microsoft no vive hoy de Windows y la llegada de Satya Nadella ha acabado con la estrategia (estrecha de miras) de limitar software a sus propias plataformas y el Office para Mac con soporte nativo para Apple ARM es una nueva confirmación.

El soporte llega con la actualización de la versión en nube y bajo suscripción Microsoft 365 para Mac, dejando preparadas las aplicaciones principales de la suite (Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Outlook) para ejecutarse de manera nativa en los nuevos Mac ARM presentes y futuros bajo el proyecto Apple silicon.

Además del soporte para ARM, Microsoft ha anunciado novedades como la mejora de la experiencia de Office Start, que ahora usa el lenguaje de diseño Fluent Design. La compañía lo actualizará el mes próximo para que coincida con el diseño de macOS Big Sur.

Otra mejora llega para Outlook, que recibirá soporte para cuentas de iCloud las próximas semanas, algo que -sorprendentemente- nunca ha existido en un cliente de correo electrónico de factoría Apple.

Tell Me es otra de las funciones añadidas. Permite hacer preguntas en lenguaje natural y, aunque no es nuevo para Office en su conjunto, ahora está disponible para los usuarios de Mac. Otra cosa nueva para Mac es Data from Picture, que permite tomar una foto con su teléfono y luego editarla en una hoja de cálculo de Excel. Hay novedades de distinto calado para todas las aplicaciones que puedes revisar en el anuncio de Microsoft. Y otras aplicaciones en camino como Teams.

Lo dicho. La Office para Mac ha recibido un tratamiento especial desde el histórico anuncio de Bill Gates en 1997 y la versión nativa para ARM es una gran confirmación. Y obligada porque Apple reeemplazará todos sus ordenadores con base Intel (MS Office seguirá funcionando de igual manera en ellos) por la nueva arquitectura en los próximos tres años. Pocos desarrolladores externos se quedarán fuera. Por ejemplo, Mozilla ha anunciado hoy soporte nativo para Firefox 84 en los Mac con ARM.