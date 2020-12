Amazon Luna llega a Android ampliando la batalla por los juegos en nube

Amazon Luna acaba de estrenarse en Android y será un impulso para el servicio de juego en nube del gigante del comercio electrónico que junto a otros servicios similares (Google Stadia, NVIDIA GeForce Now, PlayStation Now o Microsoft xCloud) pretenden asentarse en el futuro como método preferente de distribución de videojuegos.

Amazon Luna arrancó el pasado octubre en fase de acceso temprano y limitado a invitación de usuarios y países como Estados Unidos. Trabajaba en PC, Mac, dispositivos Amazon Fire TV y también en móviles y tablets de Apple gracias a una aplicación web que funciona con Safari en iOS 14. Sorprendió que Android, la plataforma que lidera a mucha distancia el mercado en número de dispositivos, se quedara fuera del estreno.

Amazon amplía ahora la disponibilidad del servicio a Android, aunque de momento su disponibilidad será limitada como en el resto de plataformas y en fase de pruebas. Amazon ha optado por el mismo enfoque que en iOS, en lugar de desarrollar una aplicación nativa el servicio funciona como aplicación web a través del navegador Chrome. y en concreto mediante una PWA, aplicaciones web progresivas que como nueva generación de aplicaciones que aprovechan las principales tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript) se están usando cada vez más para todo tipo de servicios.

Hey @TheCodeB00K, as Raghu from Team Luna explains below, you won’t have to wait very long for Android support (or, like, at all). Play Luna with early access now: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64

— Amazon Luna (@amazonluna) December 15, 2020