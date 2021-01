¿Apple Watch para la detección temprana del coronavirus?

Por muchas utilidades que proyectara Apple en su momento para el Apple Watch, no creo que se esperaran que pudiera emplearse frente a una pandemia. Sí que es cierto e indiscutible, que desde hace varias generaciones del reloj inteligente de los de Cupertino, la firma ha puesto el foco en lo relacionado con los hábitos deportivos y la salud, y el último ejemplo de ello es la tan esperada función de electrocardiograma, que después de rumores en un sentido y en el otro, terminó debutando en el Apple Watch Series 6.

A medida que los smartwatches van añadiendo nuevos sensores y elementos de medición, el análisis de la información obtenida por los mismos, así como la combinación de datos en bastantes casos, proporcionan una inteligencia que puede proporcionar señales y pistas sobre potenciales problemas de salud en el usuario de dichos dispositivos. Y el último ejemplo es que, según podemos leer en 9to5Mac, el Apple Watch podría detectar señales de que su usuario se ha infectado por el coronavirus y su metabolismo empieza a dar las primeras señales de ello.

Esa es la conclusión de dos estudios llevados a cabo a lo largo del año pasado, uno por el Mount Sinai Medical Center y otro por la Universidad de Stanford. Para el primero, los investigadores seleccionaron a 300 miembros de personal médico que contaran con un Apple Watch y tomaron datos sobre la frecuencia cardiaca de los mismos. ¿La razón? Determinadas variaciones en la misma pueden indicar una respuesta del sistema inmunológico ante, entre otras posibles causas, puede tener al coronavirus como razón de ser. Según afirman, llegaron a detectar señales hasta siete días antes de que la enfermedad se manifestara.

En el segundo estudio además de Apple Watch también se emplearon otros dispositivos de Garmin y Fitbit, centrándose igualmente en la frecuencia cardiaca, solo que en este caso observaron exclusivamente este dato en reposo. Según el estudio, el rápido incremento de la frecuencia cardiaca en reposo es un marcador de que se puede estar empezando a padecer neumonía. En este caso, según afirman, se pudo identificar la presencia del coronavirus hasta 9,5 días antes de que se manifestaran los síntomas visibles.

La detección precoz de enfermedades como el coronavirus es muy importante por dos razones. La primera, claro, empezar a actuar de manera temprana para prevenir, en el paciente, los peores efectos de la enfermedad, además de permitir una acción más rápida y dirigida en caso de que el paciente empeore. Y la segunda, e igualmente importante, es que se puede iniciar el aislamiento con anterioridad, reduciendo el riesgo de que esa persona pueda transmitir el patógeno a otros.

Obviamente, y esto debe quedar claro, no significa que dispositivos como el Apple Watch puedan emplearse como alternativa a los tests que se realizan en la actualidad. Todavía falta mucha investigación al respecto y hasta que las autoridades médicas no digan lo contrario, estos datos deben emplearse de manera complementaria a los medios ya establecidos por los profesionales sanitarios. Y, por supuesto, no debemos interpretar estos datos en esa clave. Cambios en nuestra frecuencia cardiaca pueden significar muchas cosas, así que en caso de detectarlos gracias a un dispositivo cuantificador, lo mejor es acudir al médico.