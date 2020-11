Apple Watch Series 6, análisis: un paso más en su evolución

El pasado 15 de septiembre, Apple celebró una keynote donde presentó la sexta generación de su smartwatch, el Apple Watch Series 6, pero esta vez nos sorprendió con un nuevo modelo, el Apple Watch SE, el que muchos medios y analistas de mercado denominaron versión low-cost de su Watch.

El primer modelo de Watch se presentó en septiembre de 2014 y empezó a venderse en los Estados Unidos en abril de 2015. Han pasado más de cinco años desde que Apple se estrenó en el mercado de los relojes inteligentes y durante este tiempo ha lanzado el Watch Series 2, el Watch Series 3, el Watch Series 4 y el Watch Series 5.

Desde su segunda generación hemos analizado todas las versiones del Watch y hemos podido probar las novedades incorporadas. Ha llegado el turno del Apple Watch Series 6, en su versión de caja de 44 mm (también la hay en caja de 40 mm), en concreto el modelo GPS + Cellular; es decir, el que, siempre que tu operador telefónico lo admita, puede recibir y realizar llamadas telefónicas sin la intervención del teléfono móvil.

El modelo GPS + Cellular empieza a venderse desde 529 euros y el modelo GPS desde 429 euros. Como en otras ocasiones, hay una gran variedad de correas y materiales de las cajas que hacen que los precios varíen, por lo que recomendamos echar un vistazo a la página de Apple, en concreto al Apple Watch Studio, donde podrás configurar el Watch a tu gusto.

Apple Watch Series 6, sin novedad en el formato

La principal evolución en el formato de los Watch se produjo del Series 3 al Series 4, y en el Watch Series 6 no ha cambiado, y no me parece mal porque su formato es todo un acierto. El modelo de 44 mm tiene una superficie de pantalla de 977 mm2 y 368 x 448 píxeles, mientras que en el modelo de 40 mm la superficie es de 759 mm2 y 324 x 394 píxeles.

Hablamos de una pantalla táctil Retina OLED LTPO que se mantiene siempre activa (es una opción que se puede cambiar si lo que estamos buscando es primar el ahorro en el consumo de batería frente a la comodidad) con un brillo de 1.000 nits.

Hablando de brillo, aquí sí encontramos una importante novedad, ya que la pantalla del Watch Series 6 es más brillante que nunca, hasta un 20% más que en el Series 5, algo que se aprecia nada más ponértelo por primera vez en la muñeca, mejorando la visibilidad de la pantalla en condiciones de luz solar directa, que ya era muy buena en el modelo anterior.

Otra novedad son las cajas en aluminio azul (el modelo analizado y que podéis ver en las imágenes que acompañan este artículo) y (PRODUCT) RED, que se suman a los colores plata, gris espacial y oro que ya existían.

En cuanto al los modelos de acero inoxidable, mantienen el plata, grafito y oro, mientras que las cajas de titanio se pueden encontrar en color titanio y negro espacial. Decir que Apple ha retirado las cajas de cerámica, que suponemos no debían venderse muy bien.

Siguiendo con novedades, aunque no las hemos podido probar, encontramos las correas Solo Loop, que se han hecho de una sola pieza, sin cierre ni hebillas. Están disponibles en dos materiales: silicona suave y elástica, y trenzada con hilos de silicona con más de 16.000 filamentos de poliéster reciclado.

Por lo que hemos leído, son muy cómodas y seguras, pero es importante saber que para que se ajusten a nuestra muñeca perfectamente hay que dar con la talla exacta entre las nueve disponibles.

Otro cambio es la ausencia de Force Touch, suprimido de watchOS 7 vía software para versiones anteriores del Watch y directamente vía hardware del Watch Series 6, tal como nos muestran desde iFixit, lo que ha permitido un aumento del 3,5% para la batería del modelo de 44 mm y del 8,5% para la batería del modelo de 40 mm.

Con la ausencia de Force Touch, gran parte de las funciones a las que antes accedíamos presionando la pantalla siguen existiendo cuando deslizamos el dedo o usamos la corona digital para llegar a ciertos botones.

Donde sí parece que hay Force Touch, aunque no sea así, es en la personalización de esferas, que se hace presionando sobre ellas y eligiendo la opción «Editar» para adaptarlas a nuestro gusto, incluyendo, si así lo permiten, las complicaciones que queramos.

Y hablando de esferas, gracias a watchOS 7 es posible crear una esfera con nuestras complicaciones favoritas y compartirla por mensaje de texto, correo electrónico o enlace. La persona que recibe la esfera debe tener también un Apple Watch con watchOS 7. Si la esfera que enviamos tiene una complicación de terceros, el receptor podrá descargarla de la App Store u obtener la esfera sin esa complicación.

La nueva versión de watchOS también nos trae nuevas esferas como la Tipografía, que incluye tres tipos de letra personalizados y se puede elegir que la numeración se muestre con 4 o 12 números en diferentes formatos; Memoji, donde podrás incluir el Memoji que hayas creado o cualquier personaje Animoji, o GMT, inspirada en los relojes clásicos y que te muestra dos husos horarios.

También tenemos Cronógrafo Pro, que se convierte en cronógrafo al tocar la circunferencia externa; Contador, para calcular el tiempo transcurrido; Franjas, sin duda una de las más personalizables con todo tipo de colores, y Artista, creada en colaboración con el artista Geoff McFetridge, donde cada vez que levantamos la muñeca el retrato cambia de forma algorítimica para crear millones de combinaciones.

Apple Watch Series 6, la salud en nuestra muñeca

Con cada nueva versión de su smartwatch Apple avanza en funciones destinadas al control de nuestra salud. En el Watch Series 6 se mantiene la posibilidad de realizar un electrocardiograma. Solo hay que seleccionar la app EGC, tocar con el dedo índice en la corona y esperar tranquilamente 30 segundos sin movernos o hablar.

Al acabar, en la misma pantalla del reloj nos informará de nuestro ritmo sinusal, que indica que el corazón late con un patrón uniforme, lo habitual. Si por el contrario observa síntomas de fibrilación auricular, significará que el corazón late a un ritmo irregular, lo que no debe asustarnos, pero sí es recomendable compartir estos datos con nuestro médico.

En la app Salud de iOS no solo encontramos los datos de los EGC que nos hayamos realizado en el apartado «Corazón», también tenemos gráficas con nuestra frecuencia cardíaca, la variabilidad de esta frecuencia, la frecuencia cardíaca en reposo o el VO 2 máximo, es decir, la cantidad máxima de oxígeno que puede consumir nuestro cuerpo durante el ejercicio, lo que se conoce como capacidad aeróbica (cuanto más alto sea este número, tendremos mayor resistencia y capacidad aeróbica).

Como gran novedad en el Watch Series 6 tenemos la medición del nivel de oxígeno en sangre, también denominada «saturación de oxígeno», que representa el porcentaje de hemoglobina en nuestros glóbulos rojos que transporta oxígeno. En la mayoría de las personas este nivel se sitúa entre 95% y 100% y puede variar a lo largo del día.

Desde iOS, en la app «Watch», podemos permitir que la app «Oxígeno en Sangre» utilice el sensor para medir los niveles durante el día, así como realizar lecturas bajo demanda. Como las mediciones de oxígeno en sangre utilizan una luz roja brillante, el modo «Sueño» y el modo «Cine» las eliminan para reducir las distracciones.

Esto es posible porque en la parte trasera del Apple Watch Series 6 encontramos cuatro conjuntos de LED verdes, rojos e infrarrojos, además de cuatro fotodiodos para medir la saturación de oxígeno en sangre. Además, incluye un sensor óptico de frecuencia cardíaca para medir las pulsaciones y el ritmo cardíaco, y un sensor eléctrico de frecuencia cardíaca para la app EGC.



Aunque hemos comentado que exteriormente el Apple Watch Series 6 (abajo) es igual que el Apple Watch Series 5 (arriba), no es cierto en su parte trasera, donde se aprecian los nuevos sensores destinados a medir el nivel de oxígeno en sangre.

Otra novedad, muy demanda en anteriores versiones del sistema operativo, y disponible desde watchOS 7, por lo que no es exclusiva del Watch Series 6, es la monitorización del sueño. Esta función realiza un seguimiento de nuestras horas de sueño para ayudarnos a que el descanso sea de mayor calidad.

Podemos crear varios horarios, por ejemplo uno para los días entre semana y otro para los fines de semana. Cada horario permite configurar un objetivo de sueño, es decir, cuántas horas queremos dormir, la hora que nos gustaría acostarnos y levantarnos, el sonido del despertador (o vibraciones), cuándo activar el modo «Sueño» para limitar las distracciones antes de irnos a dormir, así como realizar un seguimiento del sueño, que se basa en nuestros movimientos cuando estamos en la cama.

En la app «Salud» de iOS, dentro del apartado «Sueño», encontramos todos los datos e incluso nos sugiere apps de sueño como AutoSleep o Sleep++. Esto es muy curioso, ya que Apple se da cuenta de que las métricas que ofrece son todavía muy simples, sin entrar en las fases del sueño (ligero, profundo y REM), por lo que entendemos que en futuras vesiones de watchOS avanzará en este aspecto.

Por último, me gustaría comentar otra funcionalidad nueva de watchOS, hija de los tiempos de pandemia que vivimos. Se trata del lavado de manos. El Apple Watch puede detectar si nos estamos lavando las manos y poner un temporizador en 20 segundos para que esta acción sea efectiva frente a virus como el COVID-19. Además, podemos indicarle que nos recuerde al llegar a casa que es momento de lavarnos las manos.

Conclusiones

Cada vez me gusta más el Apple Watch. Tras haber probado cinco de sus seis generaciones, me parece el mejor smartwatch de su categoría. Y cuál es su categoría, pues la de reloj inteligente que nos ayuda en la búsqueda del bienestar físico y mental, lo que podríamos denominar, con letras mayúsculas, nuestra «Salud».

El Apple Watch Series 6 no solo se aprovecha de todas las novedades incluidas en watchOS 7, además aporta la medición del nivel de oxígeno en sangre para solicitarla bajo demanda cuando queramos, aunque en segundo plano él siga haciendo sus mediciones.

Especialmente destacable me parece el aumento de capacidad de su batería, lo que nos aporta una autonomía más que suficiente para disfrutar del día a pleno rendimiento e incluso pasar la noche para que nos monitorice el sueño. Además, es capaz de cargarse al 50% en unos 40 minutos, por lo que mientras nos duchamos, vestimos y desayunamos lo podemos tener casi preparado para volver a la «lucha» diaria.

Es cierto que es un producto «muy Apple», pensado para disfrutarlo junto al iPhone y la app «Salud» de iOS, por lo que usuarios de Android no son su público objetivo. Además está la pregunta habitual cada vez que Apple lanza una nueva generación de uno de sus dispositivos, ya sean iPhone, iPad o Watch: ¿merece la pena comprarme el Watch Series 6 si ya tengo el Watch Series 5?

Pues no, no merece la pena porque si algo tienen los productos de Apple es que con sucesivas versiones del sistema operativo que los gobierna vuelven a disfrutar de una «segunda juventud», y el Watch Series 5 tiene todavía mucha vida por delante. Otra cosa es que tengas modelos de generaciones anteriores o que hagas una especie de «Plan Renove» y tu Watch Series 5 se lo regales-vendas a alguien.