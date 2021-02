Google Play está desplegando una nueva función que, personalmente, me parece muy, muy práctica. Y es que, ¿quién no se ha visto en la situación de estar charlando con otra persona y que la conversión haya ido hacia alguna app en concreto? Lo común, en esos casos, es compartir el nombre de la misma y que la persona interesada o bien la descargue en ese momento o, si tiene un plan de datos bastante limitado o su tamaño es bastante grande, espere a estar conectado a una red WiFi para descargarla e instalarla.

Durante el último año, quizá con AirDrop de iOS a la vista, Google ha reforzado las funciones de Android en relación con los dispositivos cercanos, al punto de que si bien Apple fue precursora en este sentido, a día de hoy Android se encuentra a la cabeza, y son los de Cupertino los que tendrían que ponerse las pilas. Y que ahora estas funciones lleguen a Google Play es un ejemplo más de ello.

Y es que, según podemos leer en 9to5Google, a partir de la versión 24.0, Google Play Store permite compartir tanto apps como actualizaciones de las mismas con dispositivos cercanos. Para emplearla tan solo es necesario permitir que la app de Google Play acceda a tu ubicación (algo que también tendrá que hacer la otra persona con la que quieres compartir la aplicación, claro).

Hecho ese ajuste tendrás que abrir el menú de Google Play Store, acceder a tus aplicaciones y juegos y seleccionar la pestaña Compartir, que es la que da acceso a esta nueva función. En la misma, si seleccionas la opción de enviar una app, podrás ver una lista de las aplicaciones instaladas en tu dispositivo y compatibles con esta nueva función. Y este es un punto importante, eso sí, porque no todas las apps se pueden compartir. Por ejemplo, y curiosamente, la app de Google Stadia no puede, al menos de momento, ser transferida mediante esta función.

Una vez elegida la app (o apps) que quieres compartir, tendrás que buscar en la lista de dispositivos cercanos aquel con el que quieras compartir la aplicación. Cuando lo selecciones, el destinatario verá un mensaje con una solicitud de emparejamiento en la que, además, se mostrará un código único, que debe coincidir en ambos dispositivos, para evitar un uso malintencionado de esta nueva función de Google Play.

Confirmada la operación, la transferencia se realizará directamente entre ambos dispositivos, es decir, que no empleará la conexión a Internet de los mismos. Esto proporciona dos grandes ventajas: la primera es que si no estás conectado a una red WiFi, no tendrás que emplear los datos de tu conexión móvil para la transferencia, algo que se agradece especialmente si la app es grande. Y la segunda es que la velocidad de transmisión es muy, muy rápida, por lo que la copia se efectuará en unos pocos segundos en la mayoría de los casos.

Una vez concluido el proceso, la conexión entre ambos dispositivos permanecerá abierta, por lo que será posible emplearla para transferir otras apps y, este es un detalle importante, aunque la primera se haya producido de A a B, también se podrán realizar copias de B a A. Para finalizar hay que pulsar el botón Desconectar, y el enlace se cerrará.