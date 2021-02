Twitter prueba los mensajes directos de voz

Poco a poco, las funciones de voz parecen ir llegando a Twitter. Sí, esa red social que, en sus orígenes, destacó por estimular a sus usuarios a ser lo suficientemente concisos para comunicarse con mensajes de texto de tan solo 140 caracteres, no ha dejado de ampliar límites y añadir funciones con las que hacer que los mensajes ya no sean un ejercicio de concisión, sino un catálogo de vídeo, imágenes, enlaces, etiquetas y, ah sí, lo olvidaba, también algo de texto.

Soy consciente de que empezar del modo en que lo he hecho puede sonar un poco a abuelo cebolleta, y que lo siguiente que podría decir es que el tomate ya no sabe a tomate, que antes todo esto era campo y que en mis tiempos la mili te hacía un hombre. Pero no, no voy por ahí, pues en realidad, y viendo el modo en el que evolucionan las redes sociales, los cambios de Twitter en este sentido me parecen plenamente justificados y, además, creo que hacen potencialmente más interesante el contenido.

Es cierto que echo un poco de menos el ejercicio que suponía condensar lo que querías contar en 140 caracteres, pero por otra parte, desde que se empezaron a popularizar los hilos, se rompió el corsé y empezamos a ver historias completas (por fascículos, eso sí). ¿No puedo enviar un mensaje largo? No hay problema, 15 o 20 tweets consecutivos acabaron con la opresión de los 140 caracteres, el hack para saltarse el límite de Twitter resultó ser tan sencillo como ingenioso.

Por otra parte, y cabe entender que por una mezcla de querer evolucionar, observar a sus rivales y seguramente cierta presión por parte de los inversores, Twitter no solo oficializó los hilos, añadiendo herramientas para que fuera más sencillo crearlos y leerlos, también multiplicó por dos el número de caracteres, hasta 280, permitió añadir fotos, vídeos, etiquetas, añadió su propio acortador de URL, etcétera. Y hace unos meses, empezó a probar los tweets de voz.

Desde entonces la red social no ha ido muy deprisa a este respecto, y es que sí que está disponible ya para más usuarios, pero de momento sigue estando disponible solo para usuarios de iOS. Se espera que llegue a Android este 2021, si bien todavía no hay datos concretos, y en lo referido a la versión para PC, es decir, la web, no se sabe nada al respecto. Y aún así, podemos deducir que en Twitter están contentos con su funcionamiento, ya que están ampliando las pruebas de los mensajes de voz, pero en esta ocasión en los mensajes directos.

De un formato semejante a los tweets de voz, los mensajes directos de voz tienen una duración máxima de 140 segundos, y de momento solo está disponible en China, India y Japón pero, eso sí, en este despliegue sí que se ha incluido Android. Además, aunque la grabación de los mismos solo está disponible en iOS y Android, los mensajes de voz sí que podrán ser escuchados también en la versión web de Twitter, del mismo modo en que ocurre con los mensajes directos de Instagram.

A diferencia de los tweets de voz, que son una función que tiene su continuidad asegurada, de momento los mensajes directos de voz son un experimento con el que Twitter pretende extraer algunas conclusiones, que empleará para decidir si la función se mantiene o es eliminada. No obstante, salvo que genere muy poco interés en los usuarios, parece más probable que termine por quedarse, y se convierta en un elemento más de comunicación en la que, en su momento, fuera la red social de los 140 caracteres.