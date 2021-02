Mobile World Congress: ¿debería celebrarse en junio?

Salvo algún cambio de planes (y todavía quedan meses de margen para ello), el Mobile World Congress 2021 se celebrará entre el 28 de junio y el 1 de julio en Barcelona. Como ocurre siempre en este tipo de eventos, la planificación lleva muchos meses, por lo que si accedemos a su página web oficial, podemos ver que ya son muchas las empresas que han confirmado su asistencia, y buena parte de la logística ya se ha desplegado. Dicho de otra manera, a día de hoy parece que la organización está bastante segura de que se celebrará.

Tras un 2020 realmente desolador, y que nos ha dejado una marca que tardaremos años en superar por completo, inauguramos 2021 con las más que esperadas vacunas llegando por fin a gran parte del mundo y, aunque todavía falta mucho tiempo para alcanzar los niveles de población vacunada que nos permitan recuperar algo bastante parecido a la normalidad «de siempre», es imposible (y un error) no afrontar este año con cierto optimismo. Mi duda, y no tengo una opinión clara al respecto, es si la organización del Mobile World Congress no estará siendo excesivamente optimista.

La cancelación del Mobile World Congress 2020, hace ahora un año, fue una de las primeras bofetadas de realidad con la que nos obsequió el coronavirus. Por aquellos entonces, mitades de febrero, todavía había mucha incertidumbre al respecto, y si bien la tasa de incidencia en Italia ya era muy, muy elevada, en otros muchos países, como en España, todavía faltaban algunas semanas para que empezara a llegar lo peor. Parece mentira, un año después, pensar en todo lo que ha ocurrido.

Así, si la cancelación del Mobile World Congress 2020 fue una señal de todo lo malo que estaba por llegar, resulta imposible no leer el anuncio de la convocatoria del Mobile World Congress 2021 justo en la clave contraria, es decir, como una señal de que todo va volviendo a la normalidad, de que poco a poco vamos recuperando nuestras vidas. Y llega en un momento en el que personas y empresas estamos muy, muy necesitados de este tipo de señales. ¿Quizá demasiado?

Recordemos que el Mobile World Congress es la feria de telefonía más grande del mundo, con una media de asistentes que suele superar las 100.000 personas que vienen de todos los lugares del mundo a pasar estos días en Barcelona. Es cierto que este año las previsiones de la organización han rebajado estos números hasta la mitad, alrededor de 50.000 personas. Pero, si proyectamos la situación actual unos cuantos meses, parece que junio todavía es pronto para que la ciudad condal reciba 50.000 visitantes que, además, interactuarán entre sí antes de volver a sus países de origen.

La organización afirma que se tomarán múltiples medidas para garantizar la seguridad: la mascarilla será obligatoria en todo el evento, cabe entender que se extremarán las medidas de limpieza y, además, la organización exigirá a todos los asistentes al Mobile World Congress que tengan una PCR negativa con una «antigüedad» máxima de 72 horas antes de su llegada al evento. El problema es que en esos tres días, una persona puede verse infectada y, por lo tanto, llevar el patógeno a la feria.

El riesgo, en primera instancia, compromete la seguridad de Barcelona, que puede convertirse durante el Mobile World Congress en un enorme reservorio de las múltiples variantes del coronavirus que existan en ese momento, poniendo en grave riesgo a la población de la ciudad, y en una situación muy complicada a las instalaciones sanitarias de Barcelona. Pero es que, además, hay que recordar que la inmensa mayoría de esas 50.000 personas luego volverán, quizá con el patógeno, a sus lugares de origen.

Me encantaría poder ser más optimista, y quizá el paso de los meses y la evolución de la enfermedad y de las vacunaciones de aquí a junio permitan verlo con otra perspectiva. Sin embargo, a día de hoy, creo que los riesgos superan a los beneficios y que, por lo tanto, lo más sensato sería esperar a finales de año o, aunque sea complicado, sacrificar la edición de este año, igual que hubo que hacer con la del año pasado, y retomar la normalidad con el Mobile World Congress 2022.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que tiene sentido celebrar el Mobile World Congress 2021 de manera presencial en junio? ¿Crees que los beneficios exceden a los riesgos? ¿Qué decisión al respecto tomarías tú si estuviera en tu mano?