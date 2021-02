Apple pretende acabar con los precios abusivos en las apps

Si eres usuario de iPhone y/o de iPad, seguramente te hayan sorprendido algunos precios en la tienda de apps de Apple. En mi caso, por ejemplo, me sorprenden los precios de las suscripciones y las mejoras para muchos juegos gratuitos. Por ejemplo, un mata-marcianos al que todos los días le dedico unos minutos y en el que puedes tanto mejorar tus naves como adquirir nuevos modelos, tiene a la venta como compra in app la mejor nave del juego. ¿Su precio? 109,99 euros. No, no es un error, no me he equivocado al escribirlo, lo repito, 109,99 euros.

El mismo juego ofrece varias modalidades de suscripción con la que se mejoran las condiciones del juego, con precios que van de unos razonables 5,49 euros al mes hasta los 10,99 euros por semana, 571,48 euros para un año de 52 semanas. Si contamos con que un lanzamiento triple A tiene un precio medio de 60 euros, con lo que cuesta tener un año de suscripción al juego que comento podrías hacerte con nueve estrenos, y aún te quedarían más de 30 euros para otro lanzamiento «menor», o incluso un par de ellos. Y por si te lo estás preguntando no, la suscripción no incluye la nave de 109,99 euros.

Hasta ahora Apple no había intervenido en este asunto, más allá de cobrar el 30% que se aplica tanto a las compras en la App Store como directamente desde las apps, pero según leemos en 9to5Mac esto podría estar a punto de cambiar, y de manera sustancial, por lo que se deduce de una carta enviada por Apple a un desarrollador, instándole a revisar sus tarifas, y negando la publicación de su app hasta que lo haga. Este es el texto íntegro de la misma:

Los clientes esperan que la App Store sea un mercado seguro y confiable para comprar productos digitales. Las aplicaciones nunca deben traicionar esta confianza al intentar estafar o engañar a los usuarios de ninguna manera.

Lamentablemente, los precios que ha seleccionado para su aplicación o los productos de compra in app en su aplicación no reflejan el valor de las funciones y el contenido que se ofrecen al usuario. Cobrar precios irracionalmente altos por contenido o servicios con valor limitado es una estafa para los clientes y no es apropiado para la App Store.

Específicamente, los precios de los siguientes artículos son irracionalmente altos:

– (detalles sobre los precios de la app del desarrollador que ha remitido la carta al medio)

Próximos pasos

Para resolver este problema, le recomendamos que siga los siguientes pasos:

– Revise su aplicación o productos de compra dentro de la aplicación para proporcionar más valor al usuario en el momento de la compra – Elija un precio para su aplicación o productos de compra dentro de la aplicación que refleje con precisión el valor que se le proporciona al usuario – Una vez que haya hecho los cambios apropiados, vuelva a enviar su aplicación para su revisión

El próximo envío de esta aplicación puede requerir más tiempo de revisión y no será elegible para una revisión acelerada hasta que se resuelva este problema.

En resumidas cuentas, a partir de ahora el personal de Apple dedicado a revisar las apps para su aprobación tendrán también en cuenta los precios tanto de la app como de las compras dentro de la aplicación y, en caso de encontrarlos excesivos, no autorizarán su publicación en la App Store y, en su lugar, enviarán comunicaciones de este tipo a los desarrolladores, para que o bien incrementen lo que obtiene el usuario por dicho precio o bien reduzcan el mismo.

Apple habría confirmado a varios medios, tras hacerse pública esta comunicación, que pretenden aplicar esta nueva política si bien, y como era de esperar, no ha hecho públicos los baremos que empleará para determinar si un precio es adecuado o abusivo. Y es que, por ejemplo, el caso del juego que mencionaba antes no es, ni de lejos, el más escandaloso. Por ejemplo, hace unos años se popularizó una app, que poco después fue eliminada por Apple, y que afirmaba ofrecer conexión VPN y protección antivirus, por una «módica» suscripción de 99 dólares semanales. ¿Te parece caro? Pues debes saber que, además, en realidad no hacía absolutamente nada, ni protegía del malware ni daba acceso VPN.

Este cambio ya se refleja en las condiciones legales de la App Store, en concreto con el siguiente texto:

«Si bien el precio depende de usted, no distribuiremos aplicaciones y artículos de compra dentro de la aplicación que sean una clara estafa. […] Rechazaremos las aplicaciones caras que intentan engañar a los usuarios con precios irracionalmente altos«. Es decir, el desarrollador puede poner el precio que quiera, pero en base al mismo Apple puede rechazar su publicación, dejando la aplicación fuera de la App Store y, por lo tanto, fuera del mercado.

Aunque habrá que esperar a ver más casos concretos, tengo la sensación de que, al menos en primera instancia, Apple centrará buena parte de sus esfuerzos en perseguir las apps fraudulentas, y que puede que las acciones puramente correctivas tarden algún tiempo de dejarse ver. Y tampoco tengo claro si app como el juego que comentaba antes se verán afectadas por estas nuevas políticas. Y hasta no conocer el baremo establecido por Apple (si es que llegamos a conocerlo), nadie tendrá del todo claro qué considera Apple un precio justo. Y aún así, reconozco que me parece una buena medida.