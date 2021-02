Si estás siguiendo la BlizzCon 2021 (AKA BlizzConline), ya sea online mediante Twitch o de cualquier otro modo, ya conocerás todos los anuncios que se produjeron en su inauguración, y dado que te estás interesando por el evento, lo más probable es que ya estés esperando la llegada de alguno de los títulos anunciados, especialmente Diablo IV o la remasterización de Diablo II, de la que ya se habían producido filtraciones con anterioridad. También es posible que sepas que las estrellas invitadas de la inauguración fueron Metallica (me parece bastante irónico, luego lo aclaro), y que tocaron para la retransmisión online de la gran convención de Blizzard.

Como decía antes, una de las opciones para seguir los eventos de la BlizzCon 2021 es Twitch, la popular plataforma de streaming de vídeo que tanto se popularizó el año pasado, debido tanto al gran números de youtubers que decidieron dar el salto a esta plataforma, como el de profesionales de otras áreas que, afectados por la pandemia y el confinamiento, decidieron probar las emisiones en directo a través de Twitch como vía para obtener unos ingresos extra. Reconocidos humoristas, músicos, periodistas e incluso deportistas, dieron el salto al streaming para solaz de sus seguidores.

2020 fue un año muy peculiar para Twitch. Por una parte su popularidad y, en consecuencia, sus números, experimentaron un gran crecimiento, es decir, precisamente aquello a lo que aspiran las plataformas online. Visto desde esta perspectiva, fue un año de éxito. Sin embargo, y por la suma de las presiones por parte de las gestoras de derechos de autor y algunas decisiones bastante cuestionables, 2020 también será recordado en Twitch como el año de la pérdida de la inocencia en lo referido a los derechos de autor.

Desde la tormenta de amonestaciones a los streamers, Twitch ha tomado algunas medidas para ayudar a los streamers, como la creación de Soundtrack by Twitch, una selección de música que los autores pueden emplear en sus directos sin tener que preocuparse por los derechos de autor. Sin embargo, pese a ello, las gestoras de derechos no han rebajado su presión sobre la plataforma, a la que le presuponen una actitud bastante laxa en lo referido a la protección de sus intereses

Esta situación, que sin duda es complicada para la plataforma, ha dado lugar no obstante a actuaciones y situaciones un tanto absurdas, de las que uno no tiene del todo claro a quién responsabilizar: ¿a Twitch?, ¿a las gestoras de derechos?, ¿a la improvisación? Supongo que será un poco de cada parte, tirando del refranero, entre todos la mataron y ella sola se murió. Aunque en este caso, más que de muerte, tenemos que hablar de ridículo.

Como ya comentaba al principio, estos días se está celebrando la BlizzCon 2021, y uno de los puntos fuertes de su evento de inauguración fue la actuación de Metallica, un momento muy esperado de la retransmisión que, por sorpresa, se vio un tanto desvirtuado. ¿Por qué? Porque para evitar una reclamación en base a la DMCA Twitch sustituyó el sonido de la actuación por una música que, bueno, siendo generoso puedo decir que no terminaba de encajar, como puedes ver en este vídeo de YouTube (el vídeo bajo demanda de la transmisión ha sido eliminado de Twitch).

Por muy familiarizado que esté con la cultura de los memes, confieso que jamás me habría imaginado a Metallica sonando a ritmo de algo similar a Animal Crossing, y eso que es indudable que la banda de Ulrich y Hetfield ha aflojado mucho desde los tiempos de Fight fire with fire. No diré que lo que hace ahora sea pop, claro, pero los tiempos del metal quedaron atrás, y que su futuro inmediato pueda tener alguna relación con la pieza elegida por Twitch para «resonorizar» su directo, no me resulta del todo descabellado.

Bromas aparte, me extrañaría ser el único que piense que esto es ridículo. Mucho. El afán recaudador de las gestoras es el mejor ejemplo del poder succionador de los agujeros negros, y por otra parte la sustitución de la música del directo por un tema más propio de Nintendo (con todo mi respeto y cariño) que de una banda de rock, me parece una señal clara de improvisación sin cabeza por parte de Twitch. Y que encima ocurra precisamente con Metallica, la banda con la que se inauguraron las reclamaciones y denuncias masivas basadas en la DMCA me parece significativo (y es a lo que me refería al principio).

¿Qué sentido tiene que Blizzard haga una sustancial inversión económica para contar con Metallica en un evento, si luego las plataformas como Twitch se pueden ver obligadas a silenciar ese directo para evitar un problema con las gestoras? Recuerdo, para más inri, que como su propio nombre indica la BlizzConline se celebra exclusivamente online. ¿Y cómo es que Twitch no tuvo en cuenta que esto podía ocurrir, y o bien lo gestionó a priori con las gestoras o, al menos, no preparó un hilo musical un poco más adecuado?

La palabra disparate se queda corta y, aunque nos ha regalado un meme sensacional, en realidad es algo que debería hacer reflexionar a todas las partes, porque al final lo ocurrido se puede definir con una sola palabra: ridículo.