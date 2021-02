Radeon RX 6700 XT: ¿presentación el 3 de marzo?

Aunque AMD no ha confirmado que se refiera a la Radeon RX 6700 XT, hace solo unas horas ha publicado un tweet en el que podemos leer lo siguiente: «On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the

@AMD Radeon RX 6000 graphics family«, traducido El 3 de marzo continúa el viaje de RDNA2. Únete a nosotros a las 11 AM US Eastern (17.00 hora peninsular española) ya que mostraremos la nueva adición a la familia de tarjetas gráficas AMD Radeon RX 6000.

En el tweet, en el que no se hace referencia al modelo concreto pero en el que podemos ver una pequeña animación (en formato gif) con la tarjeta en movimiento, comprobamos que la que tiene todas las papeletas de ser la Radeon RX 6700 XT cuenta con dos ventiladores y, en lo referido a conexiones, vemos tres puertos DisplayPort y un HDMI. No se aprecia presencia de conexión USB para conectar otro tipo de dispositivos, como algún visor de realidad virtual.

Algunas voces afirman que la presentación podría ser compartida entre Radeon RX 6700 y Radeon RX 6700 XT, pero al menos de momento parece muy poco probable que ambos modelos debuten simultáneamente, lo más probable es que para el modelo más básico (RX 6700) tengamos que esperar hasta finales de marzo o, más probablemente, principios de abril.

En cuanto a qué esperar, todo apunta a que el próximo 3 de marzo AMD presentará dos versiones de la Radeon RX 6700 XT, una que se ceñirá al diseño de referencia y con un TGP de 189 vatios, y un segundo modelo de mayor rendimiento gracias al overclocking y con un TGP de 230 vatios, un incremento de algo más del 20% y que, de confirmarse, apunta a una destacable diferencia de rendimiento entre ambos modelos (y podemos suponer que también de precio, claro).

Posibles especificaciones de la Radeon RX 6700 XT

Núcleo gráfico Navi 22 XT (RDNA 2) Unidades de computación (CUs) 40 Núcleos para trazado de rayos 40 Shaders 2560 Frecuencia de trabajo Hasta 2,6 GHz Memoria gráfica 12 GB GDDR6 Bus de memoria 192 bits Velocidad de la memoria 16 GHz Unidades de texturizado 160 Unidades de rasterizado 64 TGP 189-230 vatios

Tampoco sabemos, de momento, en qué rango se encontrará el precio de las dos versiones de la Radeon RX 6700 XT, si bien nuestra especulación en este sentido, en base a su posicionamiento en el mercado, apunta a que debería partir de entre 350 y 400 euros, un precio en la línea de las RX 5700 XT más económicas que podemos encontrar actualmente en el mercado, y a as que esta 6700 XT viene a sustituir.