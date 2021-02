CD Projekt Red, el estudio creador de Cyberpunk 2077, parece estar viviendo una distopia que poco o nada tiene que envidiar a la reproducida en en el juego. Y es que desde el lanzamiento del mismo, la cantidad de malas noticias publicadas sobre el que ha terminado siendo el gran fiasco de 2020 no ha dejado de crecer. Y algunas han sido malas para el estudio, sí, pero otras a quien afectan directamente es a los jugadores, incrementando así una sensación que podríamos resumir con el todopoderoso meme «emosido engañado».

Buena parte de los problemas que han acompañado a Cyberpunk 2077 desde que fue puesto a la venta están directamente relacionados con el estado de desarrollo del mismo. Cada día está más claro que CD Projekt Red debería haber retrasado no menos de tres o cuatro meses la versión para PC, y haber dejado de lado el esperpento con el que llegó a las consolas de anterior generación. Sin duda la compañía se habría quitado muchos problemas, y tanto su imagen como la de Cyberpunk 2077 no habría caído tantos puntos.

Pero bueno, de poco sirve ya pensar cómo debería haber actuado CD Projekt Red. Ahora o, para ser más exactos, desde el día que salió a la venta Cyberpunk 2077, el principal objetivo de la desarrolladora debe ser mejorar el juego tanto como sea posible y tan pronto como sea posible. Para tal fin, se anunció la publicación de varios parches a principios de año, algo muy esperado tanto por la comunidad de jugadores actuales, que quieren ver llegar esas mejoras lo antes posible, como por los poseedores de PS5 y Xbox Series, puesto que el desarrollo de las mismas se ha frenado para priorizar los parches.

Así, los plantes apuntaban a que, en breve, llegaría el parche 1.2 para Cyberpunk 2077, pero parece ser que la espera se va a prolongar más de lo inicialmente previsto. ¿Cuánto? ¿Por qué? Las respuestas las encontramos en un hilo publicado en la cuenta de Twitter de Cyberpunk 2077. Un hilo en el que se informa a los jugadores de que tendrán que esperar hasta la segunda quincena de marzo para poder ver solucionados todos los problemas a los que ataca este parche.

¿La razón del retraso? Los efectos que ha tenido el ciberataque sufrido por CD Projekt Red. Este se tradujo en la exfiltración de múltiples activos digitales de la desarrolladora, entre ellos el código fuente de Cyberpunk 2077, además de cifrar dichos contenidos. Según indicó la compañía en su momento, no tenían intención de pagar el rescate, y dado que los ciberdelincuentes subastaron el código fuente del juego, cabe entender que la compañía se mantuvo firme en su postura. Algo elogiable, sin ninguna duda.

While we dearly wanted to deliver Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 in the timespan we detailed previously, the recent cyber attack on the studio’s IT infrastructure and extensive scope of the update mean this unfortunately will not happen — we’ll need some additional time. 1/3

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2021