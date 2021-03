Instagram prohíbe que los adultos manden mensajes privados a menores sin su consentimiento

Instagram ha llevado a cabo un cambio en su política de privacidad con el objetivo de proteger a los menores que utilizan esta red social. Si un adulto quiere enviarle un mensaje privado a un menor de edad, el menor primero tendrá que ser seguidor del adulto.

Además, la compañía va a implantar unos indicaciones de seguridad especiales. De esta forma, se mostrará un mensajes de aviso a los adolescentes cuando envíen mensajes directos a mayores. En especial aquellos que hayan estado exhibiendo un comportamiento potencialmente sospechoso. Eso sí, la compañía no ha entrado en detallar que significa un «comportamiento especialmente sospechoso«, pero todo indica que es una medida de protección para los adolescentes no se vean expuestos a mensajes de contenido sexual no solicitado. Instagram también podría marcar como sospechoso a aquellos perfiles con varias solicitudes de seguimientos a personas menores de 18 años.

Este sistema además ofrecerá la posibilidad de reportar o bloquear a los adultos que les envían mensajes. La idea es que los jóvenes no se sientan presionados a responder a ciertos mensajes. Y sobre todo, informarles y avistarles para que tengan cuidado al compartir fotos, videos o información con alguien que no conocen.

Hay que tener en cuenta que la edad mínima para usar Instagram es de 13 años, por lo que hay muchos menores que pueden estar expuestos a comportamientos abusivos. Comportamientos que ahora se limitarán con estas nuevas herramientas. Además, ahora cuando un menor abra una cuenta en Instagram y quiera hacerla pública, la red le recomendará hacerla privada destacando sus beneficios frente a una pública.

Según el informe «Violencia Viral» llevado a cabo por Save The Children en España uno de cada dos menores de edad ha sido expuesto de manera involuntaria a material sexual o violento. Por lo que es muy responsable, por parte de Facebook que ponga las medidas necesarias para proteger a menores de tales peligros. Para implementar tales medidas, desde Instagram, también han llevado a cabo una guía para padres junto con The Child Mind Institute y ConnectSafely, que complementa a la que ya está disponible para España.

Imagen: Kate Torline on Unsplash