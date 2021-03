Las actualizaciones de iOS, como las de cualquier otro sistema operativo, son muy importantes para mantener los sistemas al día, con las últimas funciones añadidas a los mismos y, por supuesto, este punto es clave, corregir problemas de seguridad y garantizar, en la medida de lo posible, que ningún atacante va a poder acceder al dispositivo, sea con las intenciones que sea. Solo por las mejoras en seguridad, actualizar el sistema operativo es perentorio en la inmensa mayoría de las ocasiones.

Sin embargo, el problema de correr a aplicar las actualizaciones el primer día nos puede convertir en víctimas involuntarias de los errores que, en ocasiones, encontramos en las mismas. Errores que pueden desde suponer una molestia menor hasta problemas que impiden emplear el dispositivo con normalidad. Las actualizaciones de iOS no se salvan de este problema y, en ocasiones, según las novedades de una actualización menor, los usuarios deciden no aplicarlas en sus smartphones. ¿El problema? Lo que planteaba antes, la seguridad.

En Apple parecen ser conscientes de este problema y en respuesta a ello, según podemos leer en Wccftech, estarían trabajando en un nuevo sistema de actualizaciones de iOS, que permitiría a los usuarios aplicar solo las actualizaciones de seguridad y omitir el resto. Esto se habría detectado analizando el código de iOS 14.5, que llegará próximamente a los dispositivos, y que ya contaría con algunas funciones dirigidas específicamente a implementar esta nueva función.

Esta no es una función nueva para Apple, que ya permite instalar únicamente las actualizaciones de seguridad en MacOS, su sistema operativo para sobremesas y portátiles. Es cierto, no obstante, que son dos plataformas muy distintas, pero tiene todo el sentido llevar ese modelo a las actualizaciones de iOS, permitiendo así que los usuarios mantengan sus dispositivos protegidos frente a amenazas, pero que pese a ello no se van forzados a llevar a cabo las actualizaciones completas.

Quedan muchas dudas, no obstante, sobre cómo funcionará exactamente este sistema de actualizaciones de iOS, y si un usuario podrá mantenerse en una misma versión aún cuando se haya producido el salto a una superior (por ejemplo el salto de iOS 14 a iOS 15) y, aún así, seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad específicas para su versión del sistema operativo. Si este es el modelo adoptado finalmente por Apple, y los usuarios de iPhones más antiguos pueden mantener sus dispositivos en uso, con seguridad y sin sufrir las limitaciones de rendimiento y posibles problemas que pueden suponer los saltos de versión, será un gran acierto.