Desde bastante antes de su lanzamiento, no esperábamos poder disfrutar de la realidad virtual en Xbox Series. Y es cierto que hablamos de una tecnología que, aunque creciente, todavía no parece haber eclosionado tal y como cabía esperar hace unos años. El precio de los visores de realidad virtual, sumado a los altos requisitos de hardware y a un catálogo de juegos no tan amplio como cabría esperar, han ocasionado que lo que podría haber sido una explosión, sea más un lento pero progresivo crecimiento.

Esta situación, sumada a la estricta política seguida por Microsoft para ajustar al máximo el precio de su nueva generación, ha ocasionado que la realidad virtual en Xbox Series no fuera una opción. Ya lo dijo el máximo responsable de Xbox, Phil Spencer, en noviembre de 2019, que no iban a hacer su, por aquellos entonces, next-gen, compatible con visores de realidad virtual. Una respuesta tan tajante parecía cerrar por completo la puerta a la realidad virtual en Xbox Series, ¿verdad?

Pues después de todo parece que podría no ser así, y es que según publica IGN Italia la actualización más reciente del sistema operativo de Microsoft para su consola, sumado a los nuevos auriculares inalámbricos comercializados por la compañía, arrojan un mensaje del sistema muy revelador, o al menos eso es lo que se encontró el redactor de dicho medio que los estaba probando y que, al conectarlos, se encontró con e siguiente mensaje: «Il visore VR deve essere aggiornato. E disponibile un aggiomamento per il visore VR«, algo así como «El visor VR debe actualizarse. Hay disponible una actualización para el visor de realidad virtual».

¿Es esto un simple error en el texto del mensaje? ¿En realidad se refiere a una actualización para los auriculares inalámbricos? Es una posibilidad, pero también es posible que los de Redmond estén trabajando en la posibilidad de, pese a lo dicho en 2019, hace que la realidad virtual en Xbox Series sí que sea posible después de todo. No obstante, de ser así, lo más probable es que todavía tengamos que esperar bastante tiempo hasta que se convierta en una realidad, tanto si la idea es hacer Xbox Series compatible con algún visor de otro fabricante como. especialmente, si están trabajando en su propio visor de realidad virtual para la consola.

Y es que, no lo olvidemos, Sony sí que apuesta por la realidad virtual en PlayStation 5, si bien probablemente no sea este año, por lo que resultaría un tanto sorprendente que Microsoft renunciara a pelearle también ese frente a Sony. Y es que, si en los próximos años sí que se produce un crecimiento acelerado de la realidad virtual en juegos, Sony habría logrado una posición de privilegio en el mercado simplemente por incomparecencia de su rival. Hacer posible la realidad virtual en Xbox Series puede no ser un negocio redondo en el presente, pero sí una apuesta de futuro.