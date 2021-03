Llevo ya muchos años siendo usuario de Twitch pero, aún así, sigue sorprendiéndome de vez en cuando con propuestas que dudo que puedan ser denominadas de otra cosa que de ser estrambóticas. Pese a mi edad conozco y entiendo la cultura del meme, y reconozco que me lo paso bien con muchos de ellos, aunque algunos me cueste un poco llegar a entenderlos. Y, sin duda, la última tendencia en directos se encuentra en esa lista, y no estoy seguro de tener la capacidad de dedicarle todo el tiempo que puede ser necesario para entenderlo.

Estoy hablando del canal Stopsigncam de Twitch, una propuesta de entretenimiento que consiste, en resumen, en una cámara estática enfocada en una intersección de un vecindario en Salem, Massachusetts. ¿Y qué tiene de especial dicho cruce? Pues una señal de stop que, de manera habitual, es ignorada por los conductores cuando llegan a la misma. Su último directo es de anteayer, dura cerca de 19 horas, hasta el momento cuenta con casi 213.000 visualizaciones y su chat se muestra tremendamente activo, con profusión de emote.

A día de hoy cuenta con la friolera de casi 144.000 seguidores (cuando leas esto es probable que el número se haya incrementado) y la media de viewers por directo es de 1.300. Con estos números ha conseguido escalar, en pocos días, hasta la posición 3.866 de los streams más vistos en Twitch. Y sí, digo en unos días porque no es hasta el pasado domingo 21 que sus números empiezan a subir, y lo hacen como la espuma.

Sus orígenes se remontan al primero de febrero de este mismo año, y de manera regular se mantiene emitiendo diariamente desde entonces con una media de alrededor de cinco usuarios. Sin embargo, tras varias publicaciones en Twitter y TikTok el canal de Twitch se viraliza, y durante esta semana su crecimiento se ha mantenido como una constante. Un éxito que evidentemente ha sorprendido al responsable de la emisión, y que incluso ha cambiado la naturaleza de la misma.

La ubicación de la cámara no es un secreto, por lo que en los últimos días ya ha sido posible ver a algún espontáneo sacar partida de su presencia en Twitch: desde un tipo que se bajó del coche, dio una voltereta y posteriormente siguió su camino, hasta quienes han intentado aprovechar su popularidad mostrando carteles a la misma, en una modalidad de spam que nos recuerda al inefable Jimmy Jump y otras personalidades semejantes. Pero, sin duda, mi favorito es el momento en el que un par de jóvenes mantuvieron un duelo con sus sables láser frente a la cámara, en el polémico stop.

Por una parte cuesta creer que Stopsingcam mantenga estos números durante mucho tiempo. Es evidente que seguirán siendo mejores que antes de que se viralizara, pero la fama es muy efímera, y en plataformas como Twitch todavía más. No obstante, en estos días y según afirman, la policía local está empleando el directo de Twitch para ejercer cierta supervisión sobre el cruce y, posiblemente, al saber de su existencia, al menos parte de los conductores que lo franquean habitualmente tomen el buen hábito de detenerse, tal y como indica la señalización.

Aunque no son muy conocidos, no son pocos los canales de Twitch que nos muestran imágenes fijas de cámaras en ubicaciones que pueden resultar interesantes. En mi caso, por ejemplo, y gracias a la recomendación de una amiga, sigo TexasWildLife y OurLifeWithEwe, dos espacios naturales en medio de la vorágine de Twitch, a los que recurro cuando quiero relajarme un poco observando algo de vida animal sin tener que salir de casa. Y por una parte sumaría Stopsigncam a la lista, pero ver a tanta gente saltarse el stop a la ligera, creo que al final más que relajarme acabaría estresándome.

¿Sigues algún canal de este tipo en Twitch? ¿Crees que dedicarías tiempo a ver un canal como este? ¿O por el contrario te parece una absoluta pérdida de tiempo? A mí, ya lo he dicho, me agradan ciertas transmisiones a través de Twitch que le toman el relevo a las tradicionales webcams públicas, pero en este caso, en este caso en concreto, la verdad es que todavía no tengo demasiado claro que pensar, y conocer más opiniones al respecto puede resultar clarificador para el estado de confusión en el que me encuentro.