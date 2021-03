Buenas, muy buenas noticias para los usuarios de Xbox Live que, hasta ahora, se veían obligados a pagar por Xbox Live Gold para poder disfrutar del modo online de cualquier juego, incluso de los gratuitos. Y es que aunque todavía no se ha producido un anuncio oficial al respecto, la versión 2104.210323-0000 del software de la consola, liberada en el canal Xbox Alpha Insiders, indica que para disfrutar del modo multijugador en juegos free-to-play, Looking 4 Groups y Party Chat en Xbox ya no no es necesario Xbox Live Gold.

Los planes de Microsoft con Xbox Live Gold resultan, sin duda alguna, desconcertantes, y es que tenemos que recordar que hace solo un par de meses, Microsoft pasó en solo 24 de anunciar una importante subida en el precio del servicio, a dar marcha atrás congelando los precios y, al mismo tiempo, anunciando que próximamente eliminaría el requisito de Xbox Live Gold para el modo online de los juegos free-to-play, algo que, en realidad, ya se venía rumoreando desde el verano pasado.

Aunque la llegada de esta nueva política de Microsoft al canal de insiders no nos cuenta cuándo se trasladará a todos los usuarios, sí que es una clara señal de que el anuncio efectuado en mayo no fue solo una respuesta rápida frente a una crisis de imagen por el aumento de precio de Xbox Live Gold. Al contrario, nos confirma que en Redmond realmente ya estaban por efectuarlo antes incluso del suceso de enero y, en consecuencia, nos invita a pensar que no debería pasar demasiado tiempo hasta que esta medida sea universal.

Con este cambio, Microsoft finalmente deja atrás una desventaja competitiva de su plataforma, puesto que ni Sony ni Nintendo cobran a los usuarios que desean emplear el modo online de los juegos free-to-play, haciendo que Xbox pudiera no ser la primera opción para, por ejemplo, muchos jugadores de Fornite que no quieren tener que pagar por Xbox Live Gold para disfrutar de un juego gratuito (con microtransacciones, sí, pero gratuito al fin y al cabo).

Con este cambio en la política de Microsoft, queda un poco en el aire el papel de Xbox Live Gold. Hasta ahora cabía pensar que se sostendría como servicio principalmente por estos jugadores, pero ahora que ya no tendrán que pasar por caja,, con un precio que no lo hace especialmente competitivo frente a Xbox Game Pass y con los de Redmond pisando el acelerador en su apuesta por la versión Ultimate de su servicio de suscripción de juegos (que también incluye Gold), poco me extrañaría que el futuro de Gold sea terminar siendo fagocitado por Game Pass.