Twitter prueba Tip Jar, donaciones a determinadas cuentas

Empezaré diciendo que me gustaría mucho que Twitter, si finalmente traslada en algún momento esta función a las cuentas españolas, no mantenga el nombre de la misma en inglés, o que opte por una traducción académica (jarra de propinas). Espero, aunque sé que no ocurrirá, que en un ejercicio de adaptación socio-cultural, decida llamarla ¡Bote! (con admiraciones, por supuesto), e incluso que haga sonar una campana cuando alguien la utilice.

Pero mejor dejar las divagaciones para más tarde, y empezar contando que Twitter acaba de iniciar las pruebas públicas, es decir, en las que ya pueden participar algunos usuarios, de una nueva función, mediante la cual será posible recompensar a los tuiteros (ya sean cuentas personales o colectivas, en el caso de asociaciones) con una contribución económica. Un anuncio que se suma a la futura posibilidad de que los anfitriones de Spaces puedan empezar a cobrar entradas por asistir a sus encuentros.

De momento, Twitter ha activado Tip Jar para aquellas cuentas que estén configuradas en inglés, y para poder acceder a la misma será necesario emplear la app para Android o iOS. Y en cuanto a quienes podrán solicitar tips, de momento se ha limitado a ciertos perfiles de cuenta, como organizaciones sin ánimo de lucro, expertos en determinadas áreas, periodistas e informadores y creadores. No obstante, Twitter planea extenderlo a nuevos perfiles próximamente, ademá de ampliarlo a más idiomas.

Los usuarios que ya pueden activar Tip Jar en su cuenta de Twitter tendrán que configurar la misma, con el fin de ajustar las cuentas de servicios con funciones económicas en las que podrán recibir las donaciones y propinas por parte de sus lectores. De momento, para tal fin, se han habilitado PayPal, Patreon, Cash App, Bandcamp y Venmo, aunque es probable que tambien veamos crecer esta lista en un futuro próximo.

No parece, al menos de momento, que Twitter vaya a percibir parte de dichas donaciones, por lo que parece una medida diseñada exclusivamente a alentar a las cuentas de dichas categorías a que incrementen su uso de la plataforma, algo de lo que también se benefician de algún modo. Además, de este modo podrán tener un mayor conocimiento sobre el nivel de apoyo económico que reciben sus usuarios.

Y es que, en realidad, esto no es algo especialmente nuevo, son muchas las cuentas de Twitter que incluyen, en su descripción o en el tweet destacado, un enlace a alguna de esas plataformas de pago, para que los usuarios que lo deseen puedan hacer sus donaciones. Con Tip Jar Twitter facilita esa integración, permitiendo que los espacios empleados actualmente para otros fines puedan recuperar su función original.